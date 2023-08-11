دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

رجحت دراسة علمية حديثة منشورة في مجلة مختصة أن يكون ثمة سلفٌ جديدٌ للإنسان، استنادا إلى بحوث أجريت على جمجمة عُثر عليها في الصين سنة 2015.

ويعتقد أن الجمجمة تعود إلى إنسان عمره بين 12 و13 عاما، واكتشفها فريق باحثون من الصين وإسبانيا والمملكة المتحدة، ويعتقد أنها تعود لأواخر العصر البليستوسيني الأوسط.

أواخر العصر البليستوسيني الأوسط

ونشرت الدراسة في مجلة "جورنال أوف هيومان إيفولوشن" المختصة في التطور البشري.

وبين العلماء في دراستهم أن الفك السفلي الذي أطلق عليه "HLD6" غير متوقع ولا يتناسب مع أي مجموعة تصنيف موجودة للإنسان، وهو أقرب إلى الإنسان الحديث من شبه الإنسان الذي كان منتشرا في الفترة نفسها من معيشته.

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ولفت العلماء إلى أن السلف المكتشف ليس لديه ذقن، وهو ما يتناسب مع إنسان الدينيسوفان الذي كان فرعا آخر من الإنسان المنتصب الذي تطور منه الإنسان الحديث.

الجليد قتل أفارقة استعمروا أوروبا

في سياق متصل، عرض علماء أدلة على حدوث فترة برودة شديدة في شمال الأطلسي استمرت قرابة أربعة آلاف سنة، وقضت فيما يبدو على جميع البشر القدامى الذين استعمروا أوروبا.

ووفقا للمعلومات التي تم استنتاجها من حفريات بإسبانيا، يُعتقد أن هؤلاء من بين أول البشر الذين انتشروا خارج إفريقيا، وعلى ما يبدو فإن الفترة المتجمدة - التي يمكن تشبيه شدتها بالعصور الجليدية الأحدث - جعلت أوروبا غير قابلة لاستضافة البشر الأوائل الذين اعتمدوا في معيشتهم على الصيد، حيث حرمهم التجلد الشديد من الموارد الغذائية.

وأرجع الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "ساينس" ذلك إلى أن تحمل هؤلاء البشر للبرودة كان منعدما، مع عدم احتواء أجسادهم على الدهون الكافية لحمايتهم، إلى جانب صعوبة توفير الملابس والمأوى وكذلك أدوات إشعال النار.

وحتى الآن، لم يتضح بعد أعداد أولئك الذين تعرضوا للهلاك في تلك الفترة، وقال كريس سترينجر عالم الأنثروبولوجيا في متحف التاريخ الطبيعي في لندن "ليس لدينا فكرة كبيرة عن الأعداد، لكنها بالتأكيد ضئيلة عند قياسها بالمعايير العصرية.. ربما على الأكثر كانوا عشرات الآلاف في أنحاء أوروبا".

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