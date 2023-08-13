الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد وهنادي مهنا في طفولتهما بمسلسل سيب وأنا أسيب

هنا الزاهد وهنادي
هنا الزاهد وهنادي مهنا، فيتو

مسلسل سيب وأنا أسيب، شهدت أحدث حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب الكشف عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين بيلا وسناء شقيقة إبراهيم والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة هنادي مهنا.

 

وخلال استعادة بيلا لذكرياتها مع سناء ركزت الكاميرا على صورتين لهنا الزاهد وهنادي مهنا في الحقيقة في مرحلة الطفولة، حيث استعان المخرج وائل إحسان بصور حقيقية للنجمتين لإضفاء مزيد من الواقعية، وتم لصق الصور على دولاب ليكشف عن مدى التقارب بينهما في قصة المسلسل. 

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مصطفى أبو سريع

ظهر الفنان الشاب مصطفى أبو سريع كضيف شرف في الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب.

وقدم مصطفى أبو سريع شخصية شاب معجب ببيلا يقتحم خلوتها مع زوجها وحبيبها إبراهيم أثناء تواجدهما في مطعم لتناول العشاء، ويحاول الحصول على صورة مع بيلا، ويضع يده على كتفها فيثير غيرة إبراهيم الذي يقرر ضربه والانتقام منه.

 

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب

شهدت الحلقة 7 من مسلسل “سيب وأنا أسيب” اختطاف بيلا (هنا الزاهد) من قبل أشخاص مجهولين.

وكانت الحلقة ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب، قد شهدت معرفة بيلا بأمر وفاة سناء، ودخلت في نوبة اكتئاب شديدة ساعدها على الخروج منها إبراهيم وعزة ومشمش، وتقارب كل من إبراهيم وبيلا، من جديد خلال الحلقة ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب بفضل تغير طرأ على شخصية بيلا بعد أزمة معرفتها بوفاة سناء صديقة عمرها.

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وخلال الحلقه ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب، يخرج إبراهيم وبيلا في مطعم لتناول العشاء ولكن الأمر ينتهي بمشاجرة مع معجب لها، ويتركها إبراهيم بعد استلامه رسالة من نسمة، وتتبعه بيلا وتكتشف وجود علاقة تجمعه بنسمة فيتشاجر الثنائي وأثناء عودتها من منزل نسمة غاضبة تنتهي الحلقة ٧ من مسلسل سيب وانا أسيب، باختطاف بيلا من مجهولين في “تكاتك”.

 

"سيب وأنا أسيب" الأفضل في مصر

وتصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر، حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

ويحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.

مسلسل HIGH SCHOOL MUSICAL يحصل على تقييم 100% بموقع Rotten Tomatoes

مصطفى أبو سريع ضيف شرف الحلقة 7 من مسلسل "سيب وأنا أسيب"

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