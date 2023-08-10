الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على أبطال مسلسل عرابة بيروت

عرابة بيروت، فيتو
عرابة بيروت، فيتو

عرابة بيروت، بدأ مؤخرًا تصوير مسلسل عرابة بيروت، ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل الفني الجديد الذي يضم نخبة من النجوم.

 

أبطال مسلسل عرابة بيروت 

ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك فى البطولة عدد من الفنانين  المرشح أسمائهم منهم الفنان السورى مهيار خضور، الفنانة الكويتية من أصول مصرية نور الغندور والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي التي انضمت مؤخرًا للعمل.

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بدء تصوير المسلسل

وكشفت منصة شاهد عن بدء تصوير مسلسل عرابة بيروت وهو من أبرز المسلسلات المنتظرة والمؤجلة.

 

ونشر الحساب الرسمي لمنصة شاهد على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة تكشف عن بدء تصوير المسلسل  وأرفق حساب المنصة تعليق “ كاميرا #عرابة_بيروت انطلقت والرحلة صوب قضايا هزت ست الدنيا بالستينيات واصلة على شاهد”.

قصة مسلسل عرابة بيروت 

وترصد أحداث مسلسل عرابة بيروت عددًا من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ. 

 

حقيقة اختيار نادين الراسي بدلا من ماغي بو غصن

بعد إعلان الشركة المنتجة لمسلسل عرابة بيروت، تساءل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة اختيار الفنانة نادين الراسي كبديلة للفنانة ماغي بو غصن لأداء دور البطولة فى المسلسل، ليكشف عدد منهم أن اسم ماغي بو غصن لم يكن مطروحا منذ البداية. 

وفى عام 2021، كانت قد كشفت الفنانة ماغي بو غصن، عن السبب وراء تأجيل مسلسل "عرابة بيروت"، الذي كان قد أعلن عنه زوجها المنتج اللبناني جمال سنّان، مشيرة أن المسلسل يحتاج للكثير من التحضيرات، كونه عملا ضخما.

 

وقالت ماغي بو غصن، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن هذا المسلسل يحتاج إلى كاستينج، يتم من خلاله اختيار الفنانين، كما أن يحتاج لمجموعة أبطال وبطلات للمشاركة فيه، مضيفه أن مسلسل عرابة بيروت ينتمي إلى فئة البطولة الجماعية، وقصته لا ترتبط ببطل واحد. 

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