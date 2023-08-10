بطولة إلهام شاهين، شاهد بوستر مسلسل ألفريدو

مسلسل ألفريدو، نشر السيناريست عمرو محمود ياسين بوستر مسلسل ألفريدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتصدرت الفنانة إلهام شاهين بوستر المسلسل ومعها الفنان أحمد فهمي، وهناك بوستر آخر توجد به الفنانة ندى موسى.

عمرو محمود ياسين

يعود السيناريست عمرو محمود ياسين إلى عالم التأليف من جديد بعمل درامي جديد وهو مسلسل ألفريدو.

ونشر عمرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر مسلسل ألفريدو الذي يتصدره أبطاله وكتب “بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود… إنتاج أحمد عبد العاطي Art Makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

وتابع: “المسلسل إخراج عصام نصار.. من تأليفي وورشتي الجديدة My Way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهوبة المتميزة سارة مصباح والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل في أول أعمالهم”.

وكان آخر نشاط للسيناريست عمرو محمود ياسين في عالم التأليف الدرامي مسلسل نصيبي وقسمتك ٤ ومسلسل اللي مالوش كبير.

إلهام شاهين

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها تبدأ تصوير مسلسل ألفريدو يوم السبت المقبل.

وأضافت في تصريح لـ فيتو أن المسلسل يشاركها في بطولته عدد من الفنانين من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة إلهام شاهين عن كواليس تسلمها لتكريم خاص من مهرجان trés court الفرنسي.

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وعلقت على منحها هذا التكريم: "شكرا المهرجان الدولى للأفلام القصيرة التى تقيمه فرنسا على أرض مصر بالجامعة البريطانية بمشاركة 34 دولة.. فى دورته الـ25 عالميا.. والـ 8 على أرض مصر، مهرجان trés court يكتشف مواهب الشباب من خلال أفلامهم القصيرة.. تمنياتى لكل المشاركين بالتوفيق".

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