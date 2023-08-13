الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مصطفى أبو سريع ضيف شرف الحلقة 7 من مسلسل "سيب وأنا أسيب"

مصطفى أبو سريع، فيتو
مصطفى أبو سريع، فيتو

الحلقه 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب، ظهر الفنان الشاب مصطفى أبو سريع كضيف شرف في الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب.

وقدم مصطفى أبو سريع شخصية شاب معجب ببيلا يقتحم خلوتها مع زوجها وحبيبها إبراهيم أثناء تواجدهما في مطعم لتناول العشاء، ويحاول الحصول على صورة مع بيلا، ويضع يده على كتفها فيثير غيرة إبراهيم الذي يقرر ضربه والانتقام منه.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب

شهدت الحلقة 7 من مسلسل “سيب وأنا أسيب” اختطاف بيلا (هنا الزاهد) من قبل أشخاص مجهولين.

وكانت الحلقه ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب، قد شهدت معرفة بيلا بأمر وفاة سناء، ودخلت في نوبة اكتئاب شديدة ساعدها على الخروج منها إبراهيم وعزة ومشمش، وتقارب كل من إبراهيم وبيلا، من جديد خلال الحلقة ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب بفضل تغير طرأ على شخصية بيلا بعد أزمة معرفتها بوفاة سناء صديقة عمرها.

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وخلال الحلقه ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب، يخرج إبراهيم وبيلا في مطعم لتناول العشاء ولكن الأمر ينتهي بمشاجرة مع معجب لها، ويتركها إبراهيم بعد استلامه رسالة من نسمة، وتتبعه بيلا وتكتشف وجود علاقة تجمعه بنسمة فيتشاجر الثنائي وأثناء عودتها من منزل نسمة غاضبة تنتهي الحلقة ٧ من مسلسل سيب وانا أسيب، باختطاف بيلا من مجهولين في “تكاتك”.

 

"سيب وأنا أسيب" الأفضل في مصر

وتصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر، حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

ويحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.

الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب، اختطاف هنا الزاهد

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