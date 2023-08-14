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ملفات وحوارات

"بعد أزمة عبد القادر.. خطة الأهلي لتحجيم نجومه إلكترونيا".. الخطيب يجهز فيديو كشف الحقائق.. وعبد الحفيظ يرفض عرض الترضية بعد العزل

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،فيتو

زلزال قوي ضرب أروقة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان قرار عزل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعد ساعات قليلة من انتهاء موسم الأهلي الكروي الناجح جدا على كافة المستويات، والفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري مرتين وكأس مصر

إقالة سيد عبد الحفيظ

وقالت مصادر داخل الأهلي إن هناك اتجاها قويا لظهور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في فيديو خاص يتم التحضير له في الوقت الحالي وحسم موقفه من العرض يشهد كشف الحقائق الكاملة في القرارات الصادرة مؤخرا بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وأيضا تعيين خالد بيبو مديرا للكرة وأيضا إقالة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

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أضافت المصادر: هناك انقسامات داخل الأهلي بشأن ظهور الخطيب في فيديو لكشف كواليس هذه القرارات حيث يرى البعض أن رئيس الأهلي ليس مطالبا بالظهور إعلاميا خاصة وأنها قرارات جاءت لأسباب داخلية خاصة جدا وأن الأهلي لم يعتد تبرير قراراته من خلال وسائل الإعلام في حين يرى البعض الآخر أن الزمن تغير وأصبحت هناك ضرورة لتوضيح الأمور إعلاميا خاصة في ظل سرعة انتشار وتسريب الأخبار بشكل غير مسبوق

وأشارت المصادر إلى أن الخطيب قد يظهر للحديث في فيديو عن كواليس ما حدث بعد انتهاء الموسم أسوة بما حدث الموسم الماضي عندما ظهر للحديث عن إخفاقات فريق الكرة ولكن هناك أصواتا داخل النادي تطالب بعدم حدوث هذا الأمر واستكمال تنظيم رحلة إعادة الهيكلة الإدارية داخل قطاع الكرة في صمت والاكتفاء بما يصدر رسميًا عبر منصات النادي

تحذير لنجوم الكرة بالنادي

هناك أمر آخر أيضا يخطط له مسئولو الأهلي في الوقت الحالي وهو إحكام السيطرة على نجوم الكرة إلكترونيا من خلال إصدار بيان رسمي بتحذير اللاعبين من السوشيال ميديا كما حدث في وقت سابق عند تحذير أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي من اقحام اسم النادي وأزماته عبر صفحاتهم الرسمية على السوشيال ميديا

وقال مصدر إن هناك عقوبات مغلظة ستكون على اللاعبين الذين يخترقون القرار المنتظر في هذا الشأنوعلى صعيد أزمة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه مديرا للكرة بالأهلي قالت مصادر مطلعة إن عبد الحفيظ في طريقه لقبول عرض من إحدى القنوات الخاصة للظهور بها ورفض عرض الأهلي للانضمام إلى شركة الكرة

أضافت أن عبد الحفيظ يرغب في الابتعاد مؤقتا عن العمل الإداري بالأهلي وسيتجه أيضا إلي العمل الإعلامي بعيدا عن قناة الأهلي الرسمية لحين إشعار آخر، مؤكدة أن هناك جلسة قد تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحسم هذا الأمر قريبا.

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النادي الأهلي الأهلي سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب خالد بيبو

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