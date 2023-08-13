تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع منتهى تراخيصه بداخله 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية المُدعمة والمحظور تداولها بدون تصريح فى المنوفية.

ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية محظور تداولها داخل مصنع بالمنوفية

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (مالك مصنع أسمدة ومخصبات زراعية "منتهى التراخيص") كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المُدعمة والمحظور تداولها بدون تصريح، وتغليفها بالشكائر الخاصة بالمصنع ملكه، مما يؤثر بالسلب على الثروة الزراعية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المصنع) وبالتفتيش عُثر على (105 أطنان أسمدة زراعية مُدعمة - 220 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة ببعض الشركات) معبأة داخل شكائر كما تم ضبط مخزن عشوائى "بدون ترخيص" خاص بالشركة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تهريب مستلزمات الإنتاج الزراعى.