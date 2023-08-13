الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية محظور تداولها داخل مصنع بالمنوفية

ضبط مخصبات زراعية
ضبط مخصبات زراعية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مصنع منتهى تراخيصه بداخله 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية المُدعمة والمحظور تداولها بدون تصريح فى المنوفية.

 

ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية محظور تداولها داخل مصنع بالمنوفية

 أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (مالك مصنع أسمدة ومخصبات زراعية "منتهى التراخيص") كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المُدعمة والمحظور تداولها بدون تصريح، وتغليفها بالشكائر الخاصة بالمصنع ملكه، مما يؤثر بالسلب على الثروة الزراعية. 

Advertisements

الأمن العام يضبط 9 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح فى أسوان ودمياط

ضبط 151 ألف عبوة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك (صور)


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المصنع) وبالتفتيش عُثر على (105 أطنان أسمدة زراعية مُدعمة - 220 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة ببعض الشركات) معبأة داخل شكائر كما تم ضبط مخزن عشوائى "بدون ترخيص" خاص بالشركة  و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تهريب مستلزمات الإنتاج الزراعى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إدارة البحث الجنائى قطاع الأمن العام مركز شرطة السادات مخصبات زراعية وزارة الداخلية قضايا مخدرات

مواد متعلقة

الأمن العام يضبط 9 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح فى أسوان ودمياط

ضبط 151 ألف عبوة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك (صور)

الأحوال المدنية تستخرج 14727 بطاقة رقم قومى و38597 مصدرًا مميكنًا (صور)

خلال 24 ساعة، ضبط 109854 مخالفة مرورية متنوعة  أعلى الطرق

ضبط 314 قضية مخدرات و155 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تحرير 2863 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

حالة الطرق اليوم، الطريق الدائرى الأوسطى ومحور 26 يوليو وشارع رمسيس الأكثر زحاما

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

رسالة قوية من الحلفاوي لـ وليد الفراج بعد سخريته من مباريات الأهلي والزمالك

بملابس الإحرام، أول ظهور لمفتي الجمهورية بالسعودية بعد قرار التمديد له

شقيق ضحية مذبحة الهرم: قتلهم لأن بنته كانت على وش جواز ورافض يجهزها

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إعلان النتيجة غدا ورابط الحصول عليها

بدء محاكمة مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

كرشه سر شهرته.. معلومات عن البلوجر التركي الشهير ياسين جنكيز بعد وصوله مصر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية