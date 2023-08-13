ضبط 151 ألف عبوة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك (صور)
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الغربية".
وأسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" عن ضبط مصنع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (5 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الأعلاف) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.
وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع - مخزنين) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام دقيق - 12550 كرتونة "سناكس" متنوعة - 151632 عبوة مياه معدنية) بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.
حملة أمنية لشرطة المسطحات
وفي مجال حماية البيئة "مكامير الفحم" تم ضبط (5 مكامير فحم) لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى (مزاولة النشاط بدون ترخيص - الحرق المكشوف مما يضر بالصحة العامة - انبعاث أدخنة كثيفة).
وفي مجال حماية البيئة "التفتيش البيئي" تم ضبط (5 ورش) لوجود مخالفات بيئية تتمثل في (مزاولة النشاط بدون ترخيص - عدم وجود سجل بيئي - التخلص غير الآمن من المخلفات - عدم وجود الموافقة البيئية).
وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (10) قضايا متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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