الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 9 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح فى أسوان ودمياط

اسلحة نارية المضبوطات،
اسلحة نارية المضبوطات، فيتو

واصل  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) توجيه حملات أمنية ؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية
 

وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  عن ضبط   بمديرية أمن أسوان، (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، و(3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة (3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ (809) حكم قضائى متنوع.

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مديرية أمن دمياط
 

ضبط  9 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرام – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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