مفاجأة سارة لبرشلونة قبل انطلاق مشواره بالليجا

الدوري الاسباني، كشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة بعثت بمفاجأة سارة قبل ساعات قليلة من انطلاق مشوار البارسا في الليجا بالموسم الجديد.

وكان البارسا يعاني أزمة في تسجيل العديد من اللاعبين، لذا كان المدرب تشافي هيرنانديز مهددا بمواجهة خيتافي بصفوف غير مكتملة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيتمكن تشافي أخير من الاعتماد على أوريول روميو وسيرجي روبرتو وعبد الصمد الزلزولي في المباراة الافتتاحة للبارسا ضد خيتافي.

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ونجحت إدارة برشلونة في تسجيل اللاعبين، الذين ظهروا بالفعل على الموقع الإلكتروني لرابطة الليجا.

ونجح برشلونة في قيد الثنائي رونالد أراوخو وإلكاي جوندوجان.

وسيحصل جوندوجان على القميص رقم 22، بينما سيرتدي روميو رقم 18، والزلزولي رقم 16، فيما سيستمر سيرجي روبرتو بالقميص رقم 20.

يذكر أن هناك 6 لاعبين غير مسجلين في قائمة برشلونة، هم إينيجو مارتينيز وماركوس ألونسو ولينجليه وسيرجينو دست، وإيناكي بينا وبالدي.

ويستطيع برشلونة تسجيل لاعبين جدد حتى قبل مباراة خيتافي ب5 دقائق، كما يمكن لتشافي اختيار بالدي المتواجد ضمن قائمة فريق الشباب.

وعلي صعيد متصل كشف نادي برشلونة عن رقم قميص جافي نجم الفريق في الموسم المقبل.

ويستعد برشلونة لافتتاح موسمه الجديد بمواجهة خيتافي، بعد غد الأحد، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن الجولة الأولى من الليجا.

رقم جافي مع برشلونة

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر"، مقطع فيديو للقميص رقم (30)، وهو يتحول لقميص (6) الذي كان يرتديه في مباريات مختلفة بالموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن القضاء كان قد رفض استئناف برشلونة وأرغمه على العودة إلى ارتداء جافي للقميص رقم 30 (خاص بفريق الشباب).

وشددت على أن هذا القرار جاء بدعوى أن برشلونة تجاوز بالفعل كتلة رواتب الفريق الأول، ولهذا تم إجبار اللاعب على ارتداء قميص 30 بدلا من (6).

وختمت: "بعد الأموال التي حصل عليها برشلونة اليوم وتفعيل الرافعة الجديدة، تم تسجيل جافي كلاعب في الفريق الأول، ووفقا للوائح الليجا، فإن لاعبي الفريق الأول يحصلون على الأرقام من 1 إلى 25".

برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي تحسبًا لرحيله إلى الدوري السعودي

كما كشف تقرير صحفي ألماني، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، حصل على عرض مميز من الدوري السعودي للمحترفين.

ويرتبط روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن ليفاندوفسكي تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن هوية النادي.

وأضافت "برشلونة ينتظر قرار روبرت ليفاندوفسكي بشأن العرض السعودي المقدم إليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيتحرك لضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، حال بيع ليفاندوفسكي.

وتابعت "هناك خيار آخر أمام البارسا، وهو تسريع عملية وصول فيتور روكي قبل موعد قدومه المحدد في يناير 2024".

وكان برشلونة قد تعاقد مع روكي هذا الصيف مقابل 61 مليون يورو، على أن ينضم للفريق الكتالوني مطلع العام المقبل.