الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

برشلونة يعلن عن رقم نجم الوسط جافي في الموسم الجديد

جافي
جافي

كشف نادي برشلونة اليوم الجمعة، عن رقم قميص جافي نجم الفريق في الموسم المقبل.

ويستعد برشلونة لافتتاح موسمه الجديد بمواجهة خيتافي، بعد غد الأحد، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن الجولة الأولى من الليجا.

رقم جافي مع برشلونة 


ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر"، مقطع فيديو للقميص رقم (30)، وهو يتحول لقميص (6) الذي كان يرتديه في مباريات مختلفة بالموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن القضاء كان قد رفض استئناف برشلونة وأرغمه على العودة إلى ارتداء جافي للقميص رقم 30 (خاص بفريق الشباب).

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وشددت على أن هذا القرار جاء بدعوى أن برشلونة تجاوز بالفعل كتلة رواتب الفريق الأول، ولهذا تم إجبار اللاعب على ارتداء قميص 30 بدلا من (6).

وختمت: "بعد الأموال التي حصل عليها برشلونة اليوم وتفعيل الرافعة الجديدة، تم تسجيل جافي كلاعب في الفريق الأول، ووفقا للوائح الليجا، فإن لاعبي الفريق الأول يحصلون على الأرقام من 1 إلى 25".

 

برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي تحسبًا لرحيله إلى الدوري السعودي

كما كشف تقرير صحفي ألماني، أمس الخميس، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، حصل على عرض مميز من الدوري السعودي للمحترفين.

ويرتبط روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن ليفاندوفسكي تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن هوية النادي.

وأضافت "برشلونة ينتظر قرار روبرت ليفاندوفسكي بشأن العرض السعودي المقدم إليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيتحرك لضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، حال بيع ليفاندوفسكي.

وتابعت "هناك خيار آخر أمام البارسا، وهو تسريع عملية وصول فيتور روكي قبل موعد قدومه المحدد في يناير 2024".

وكان برشلونة قد تعاقد مع روكي هذا الصيف مقابل 61 مليون يورو، على أن ينضم للفريق الكتالوني مطلع العام المقبل.

 

 

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