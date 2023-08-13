كولر يبدأ التحضير لقائمة الأهلي الأفريقية

الأهلي، بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التحضير لقائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وتواصل كولر مع جهازه المعاون لبحث قائمة الفريق الأفريقية في الموسم الجديد الوقوف على العناصر الجديدة التي سيتم ضمها إلي القائمة.

وينتظر كولر الموقف النهائي بشأن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد من أجل ترتيب حساباته في الخط الهجومي بالفريق في ظل اقتراب أيضا محمد شريف مهاجم الأهلي من الرحيل إلى الخليج السعودي.

قال مصدر داخل الأهلي أن موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجاه محمد شريف مهاجم الفريق تحول تماما بعد علمه برغبة اللاعب في الرحيل وعدم الاستمرار الموسم الجديد.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: كولر كان يتمسك باستمرار محمد شريف في صفوف الفريق الموسم القادم ولكن وصلته معلومات مؤكدة بشأن رغبة اللاعب في الرحيل إلي الخليج السعودي وتابع أنباء توقيع اللاعب رسميا إلي النادي السعودي عبر الصحف السعودية والعربية.

وأوضح: كولر رحب علي الفور بقرار اللاعب وأبلغ إدارة الأهلي أنه لا يرغب في استمرار لاعب لا يريد البقاء مع الفريق وعلي الفور تم إبلاغ صلاح محسن بالتواجد في معسكر النمسا واعلان ضمه لقائمة الفريق في الموسم الجديد عبر منصات النادي الرسمية.

كما كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد وضعه في القائمة الأولى علي قائمة الانتظار مؤكدة أن الأمر تم مراجعته مع كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد التأكد من اقتراب محمد شريف مهاجم الأهلي من الرحيل إلى الخليج السعودي.

اضافت: تم التواصل مع كولر من قبل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي واتفقا علي ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي مع استمرار محاولة ضم المهاجم الأجنبي الجديد ومع تواجد كهربا علي أن يكون محمد شريف خارج الحسابات الفنية الموسم القادم في ظل تمسك اللاعب برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي

ورفض محمد شريف مهاجم الأهلي تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم مؤكدا رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلى الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.

خالد بيبو يعلم ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي

من ناحية أخري أعلن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كيلوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.

كوكا بديل علي معلول في الموسم القادم

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تفكيرا من جانب كولر في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر كبديل لعلي معلول، خاصة بعد انتقال الظهير الأيسر محمد أشرف إلى نادي زد، إلى جانب عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

-إعلانات-

قائمة النادي الأهلي الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.