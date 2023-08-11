أخبار الأهلي: زيادة جديدة في عقد الشناوي.. ومحمد شريف يقترب من الدوري السعودي

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وجهة سعد سمير بعد الرحيل عن الأهلي

أنهى سعد سمير مدافع الأهلي إجراءات انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء رحلته مع النادي الأهلي وبعد عودته من الإعارة من فيوتشر.

وانضم سعد سمير إلى فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي قبل أن يعود إلى الأهلي ويرحل في صفقة انتقال حر إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

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وامتلك سعد سمير العديد من العروض المحلية بعد انتهاء إعارته إلى فيوتشر ولكنه فضل الرحيل إلى سيراميكا بحثا عن تحد جديد في مسيرته الناجحة مع الكرة.

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

أنهى الأهلي إجراءات إعارة لاعبه عمار حمدي إلى سيراميكا كليوباترا بعد وضعه على قائمة الانتظار في القائمة الأولى التي تم إرسالها رسميًا إلى اتحاد الكرة.

ويتواجد عمار حمدي لاعب الأهلي في صفوف سيراميكا كليوباترا الموسم المقبل على سبيل الإعارة بعد أن رفض كولر المدير الفني للأهلي عودته إلى القلعة الحمراء في الموسم القادم نظرًا لعدم الحاجة إلى جهوده.

ورفض عمار حمدي في وقت سابق عرضين من سموحة بالإضافة إلى رفض البقاء في الاتحاد السكندري حيث طلب اللاعب العودة إلى القاهرة لظروف أسرية.

عمرو السولية يستعد للموسم الجديد في إسبانيا

يتواجد عمرو السولية لاعب الأهلي في إسبانيا بالوقت الحالي مستغلا فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء الموسم الكروي.

ويخوض اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم بشكل يومي في إطار التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي في الصيف

كشفت مصادر داخل الأهلي حقيقة الأنباء التي تتردد من الوقت للآخر عن رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق عن صفوف القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الحالي.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"فيتو": أحمد عبد القادر مستمر في صفوف الفريق الموسم القادم ولن يرحل للاحتراف الخارجي كما تردد.

وأوضحت أن اللاعب تم قيده في قائمة الموسم الجديد وهناك رغبة فنية من قبل كولر المدير الفني للفريق بشأن استمرار اللاعب في صفوف الأهلي الموسم المقبل.

محمد شريف يتوصل لاتفاق مع نادي الخليج السعودي

اقترب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من الانضمام لصفوف الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة الميدان السعودي نقلا عن مصادر مقربة من مهاجم الأهلي محمد شريف إتمام انتقال اللاعب لصفوف الخليج السعودي.



وأكدت المصادر المقربة من المهاجم الدولي المصري للميدان على توقيع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا بالفعل على عقود الانضمام للخليج هذا الصيف.

زيادة جديدة في عقد محمد الشناوي

كشف الإعلامى محمد شبانة أن مسئولى النادى الأهلى استقروا على زيادة راتب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شبانة في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الأهلى قرر رفع راتب محمد الشناوي إلى 17 مليون جنيه في الموسم، وذلك بعد الزيادة التى حدثت فى عقد حسين الشحات لاعب الفريق خلال تجديد عقده مع النادي.

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا' أن هناك زيادة محتملة في عقد على معلول الجديد مع الفريق الذي طلب السويسري مارسيل كولر بتمديد عقده مع الفريق لموسم آخر بخلاف الموسم المتبقي في عقده.