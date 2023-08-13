الأحد 13 أغسطس 2023
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منوعات

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

اكتشاف طفيليات عمرها
اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة، فيتو

اكتشف باحثون طفيليات في براز متحجر عمره 200 مليون عام، حيث وجدوا أن واحدة من أقدم الحيوانات المفترسة على الكوكب كانت موبوءة بالديدان الأسطوانية، وهي تُعرف أيضا باسم النيماتودا.

ويبدو أن البراز - أو الكوبروليت، كما يعرف علماء الأحافير البراز المتحجر - ينتمي إلى نوع من الفيتوصور شبه المائي، وهو حيوان مفترس يشبه التمساح.

دودة من عصور ما قبل التاريخ

جاءت هذه الأخبار بعد أقل من شهر مضى على قيام فريق آخر من الباحثين بإحياء دودة من عصور ما قبل التاريخ، وهي الأنواع المنقرضة منذ فترة طويلة Panagrolaimus kolymaensis، وجدت نائمة داخل التربة الصقيعية الجليدية في سيبيريا في حالة "cryptobiosis''.

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وفي الدراسة الجديدة، تم تحليل جزء من البراز القديم البالغ طوله 2.91 بوصة من قبل فريق من الباحثين من جامعة Mahasarakham في تايلاند، الذين اكتشفوا خمسة أنواع من البقايا الطفيلية، يبلغ طول كل منها حوالي 50-150 ميكرومتر.

وحسب تقريرهم، قامت المجموعة بتقطيع أحافير البيوض الطفيلية بمنشار ماسي "باستخدام طريقة المقطع الرقيق القياسية".

 

الميكروبات المعدية القديمة

وقد سمحت هذه الشرائح الفائقة الرقة والمقطوعة بالماس لفريق علماء الأحافير بمشاهدة المقاطع العرضية للميكروبات المعدية القديمة تحت المجهر.

وتم التعرف على واحدة ذات قشرة سميكة على أنها بيضة دودة خيطية بينما يعتقد أن البقية هي إما بيض إضافي، أو كيسات أولية، أو جراثيم من الطحالب والسراخس.

والطفيليات الحديثة مكون شائع وهام في النظم البيئية، لكن الطفيليات القديمة ودورها في النظم البيئية لعصور ما قبل التاريخ كان من الصعب جدا دراستها تقليديا لأن القليل من الأمثلة قد نجا في السجل الأحفوري.

 

الطفيليات الأنسجة الرخوة

وغالبا ما تسكن الطفيليات الأنسجة الرخوة لمضيفها، ولكن نادرا ما يتم حفظها كأحفوريات.

إلا أن هذا الكوبروليت الأسطواني المتحجر في أواخر العصر الترياسي (البراز)، الموصوف في مجلة PLOS ONE، تم تغليفه وحمايته من العناصر داخل التكوين الجيولوجي Huai Hin Lat في تايلاند، الذي يزيد عمره عن 200 مليون سنة.

وتم العثور عليه من قبل القرويين المحليين، وفقا للمعد الرئيسي للدراسة، عالم الحفريات ثانيت نونسراش.

 

الحظ السعيد

من جانبه، قال نونسراش لموقع Inverse الإخباري: "المظهر الغريب لهذه النتائج أثار اهتمام القرويين الذين اعتبروها ميمونة وقادرة على منح الحظ السعيد إذا أعيد استخدامها كتعويذات.. في عام 2010، تلقى فريقنا كلمة عن هذا الاكتشاف وشرع في رحلة استكشافية ميدانية ليرشد القرويين إلى موقع الحفريات الفعلي".

ويعد هذا هو السجل الأول للطفيليات في مضيف فقاري أرضي من أواخر العصر الترياسي في آسيا ولمحة نادرة عن حياة حيوان قديم كان مصابا على ما يبدو بأنواع طفيلية متعددة.

 

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طفيليات الحيوانات المفترسة الديدان الأسطوانية النيماتودا الكوبروليت الفيتوصور شبه المائي سيبيريا

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