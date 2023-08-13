المساكنة، مشاهير الفنانين يفضلونها عن الزواج الشرعي..ولماذا أعلن سعد رمضان ندمه على خوض التجربة؟

المساكنة، أعاد الفنان اللبناني سعد رمضان الحديث من جديد عن المساكنة حيث كشف سعد خلال لقائه مع برنامج "بلا تصنيف" مع الإعلامية جرايس راضي عن رأيه في المساكنة وهل هو معها أم ضدها.

والمساكنة هي مصطلح أطلقه البعض على تواجد الرجل والمرأة في مكان واحد دون عقد زواج، ويطلق على هذه الحياة مساكنة، ومن حين لآخر تثير المساكنة الجدل خاصة حينما يتحدث عنها شخصيات فنية شهيرة وآخرهم سعد رمضان.

وقال سعد رمضان، نجم ستار أكاديمي أنه أحيانا يكون مع المساكنة في بعض الأمور وأحيانا يكون ضدها في بعض الأمور أيضًا، وكشف سعد أنه قد جرب المساكنة من قبل، حيث قال “عشت المساكنة في فترة من الفترات بعد خروجي من ستار أكاديمي وندمت على التجربة لأنها شرعا ودينيًا غلط”، مؤكدًا أن للمساكنة فوائد حيث أنها تساهم في معرفة الشخص الذي تنوي استكمال حياتك معه.

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وأشار إلى أنه يمكن أن يتزوج امرأة لم يعش معها تجربة المساكنة، بينما أعرب عن أمنياته ألا يتزوج امرأة سبق لها تجربة المساكنة مع غيره، لأنه يتمنى أن يكون الشخص الأول في حياة المرأة لأنها غريزة الإنسانة وأنه يفضل ألا يتزوج امرأة سبق لها وجود علاقة جسدية مع شخص آخر قبله في علاقة غير شرعية.

وهناك آراء أخرى للفنانين حول المساكنة من أبرز هذه الآراء:

محمد عطية

وكان الفنان محمد عطية قد تحدث من قبل عن المساكنة بين الشباب والفتيات قبل الزواج، حيث أرجع زيادة حالات الطلاق في الوطن العربي بسبب عدم المساكنة قبل الزواج، وأضاف عطية في تصريحات إعلامية ببرنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات "أنا مع الزواج المدني وأفضِّله، والدين ليس شرطًا إذا أردت الزواج لن يفرق معي الديانة، هذا في حال أن تزوجت، لأن الزواج هو عُرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة، هو ما كانش موجود".

وتابع "المساكنة أحسن ما تروح تتزوج على عمياني، وأكتر حاجة بتزود نسب الطلاق إن الناس بتروح تتزوج عمياني، الجنس جزء مهم جدًّا من العلاقة، أغلب حالات الطلاق التي تحدث بسبب أنه ليس هناك توافق في العلاقة الجنسية".

وسألته المذيعة قائلة: "بس هذا حرام.. هذا زنا" فرد عطية قائلًا: "أنا مش بتكلم عن حرام أو حلال دلوقتي.. أنا بتكلم في وجهة نظري.. وأنا ممكن أتزوج بس بعد ما نتوصل إننا ممكن نعيش مع بعض.. أنا مستحيل أتجوز واحدة شوفتها عجبتني حبتها فنروح نتجوز ونعيش مع بعض ونخلف.. دي مسؤولية كبيرة جدا".

ومحمد عطية هو فنان مصري درس في جامعة القاهرة وهو في السنة الثانية تقدم إلى برنامج ستار أكاديمي 1 فنجح في المرحله الأولى وسافر إلى لبنان ليكمل مسيرته في البرنامج وجاءت النتيجة بقبوله في البرنامج فدخل مدة 4 شهور وتخرج بعدها فنان صاعد وأخذ شهرة كبيرة كأول طالب حصل على المرتبة الاولى.

قدم في السينما فيلم بعنوان "درس خصوصي" وأصدر بعدها فيلم ثاني بعنوان “عليا الطرب بالتلاتة” بمشاركة سعد الصغير ودينا.

مايا دياب

وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب قد أعلنت من قبل في لقاء إعلامي سابق، عن خوضها تجربة المساكنة مع زوجها الأول، واعتبر أن فترة المساكنة قبل الزواج مهمة من أجل اتخاذ خطوة الزواج حيث ترى أنها ساعدتهما على التعرف على بعضهما البعض.

حيث أوضحت مايا دياب في حوارها مع جعفر عبد الكريم ببرنامج "جعفر توك" عبر قناة DW، أن المساكنة كانت مهمة للغاية بالنسبة لها قبل الزواج، وقالت: "قربنا من بعض وتعرفنا على بعض، وعرفنا عادات بعض أكتر".

وأكدت أن قرار الانتقال للعيش مع زوجها قبل الزواج كان حتميا بالنسبة لها، لأنها لم تكن متأكدة من صحة قرار الزواج في تلك المرحلة من علاقتهما.

إيناس الدغيدي

أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي، في تصريحات إعلامية أنها تعتبر أن المساكنة بين الرجل والمرأة بمقومات محترمة، وممارسة الجنس قبل الزواج حلال إذا ارتضيا الطرفين بذلك، وقالت “إنه يحق لكل شخص أن يمارس الجنس حسب فكره وعقيدته وتقاليده”، كما أنها ترى أن الورقة مجرد إثبات للحقوق.

يوري مرقدي

وسبق وأن صرح الفنان اللبناني يوري مرقدي في تصريحات إعلامية وكشف تفاصيل عن حياته الشخصية مع زوجته الناشطة ألفت منذر، حيث قال إنه عاش مع زوجته قبل الزواج، وأضح أنه عاش فترة مساكنة مع زوجته ألفت منذر تعدت 10 سنوات قبل أن يتخذا قرارهما بالارتباط النهائي، وأشار يوري مرقدي وأنه سمح لابنته الكبرى بالمساكنة والتي تعيش حاليًا في كندا.

واعترف يوري مرقدي قائلًا: "عملنا مساكنة أنا وزوجتي قبل الزواج وماكنش هاممني ولا كنا مستنيين رأي حد في اللي بنعمله وبنتي الكبيرة دلوقتي عاملة مساكنة في كندا"، مؤكدًا أنه كيف لواحدة أن تتزوج من شخص لا تعرفه وتُفاجأ بعد فترة بطباع لا تحبها بهذا الانسان.

واحتل الفنان اللبناني يوري مرقدي صدارة مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات تويتر بعد تصريحاته تلك حول المساكنة.

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ويوري مرقدي واحدًا من أبرز الأسماء الفنية فى الوطن العربي، وكان ضمن أكثر النجوم الأعلى أجرًا بلبنان، ولقد درس الإخراج في العاصمة البريطانية لندن في عام 1995 وبعد أن أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجددًا، حيث عمل مخرجًا للإعلانات على مدار ثماني سنوات بدأ مشواره الفني في الغناء عام 2001، ومن أبرز أغنياته “عربي أنا”.