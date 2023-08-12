مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة 8، أحمد السعدني ينقذ هنا الزاهد من العصابة

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨، شهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨ الكشف عن هوية خاطفي بيلا وهم شباب من أصدقاء خالد شقيق بيلا.

مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة ٨

ويجمع إبراهيم أصدقاءه عوض وبودة ويذهبون إلى العصابة وهناك يتمكن إبراهيم من تحرير بيلا من خاطفيها، ويعود الجميع معًا ويجتمعون في منزل إبراهيم ويتناولون خلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٨ الطعام معًا والأجواء الأسرية الدافئة تجمعهم.

وخلال مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة ٨ يعترف خالد لشقيقته بيلا أنه سرق أموالها وبالرغم من حزنها أن شقيقها سارق إلا أنها تشعر بالسعادة لأن إبراهيم لم يسرقها، وتقرر خلال مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة ٨ إعادة الأموال إليه وتكتشف أنه لديه مراكز لصيانة السيارات وتخبره بفخرها به.

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الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا اسيب

شهدت الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا اسيب اختطاف بيلا (هنا الزاهد) من قبل أشخاص مجهولين.

وكانت الحلقة الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا اسيب قد شهدت معرفة بيلا بأمر وفاة سناء، ودخلت في نوبة اكتئاب شديدة ساعدها على الخروج منها إبراهيم وعزة ومشمش، وتقارب كل من ابراهيم وبيلا من جديد خلال الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا اسيب بفضل تغير طرأ على شخصية بيلا بعد أزمة معرفتها بوفاة سناء صديقة عمرها.

وخلال الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا اسيب يخرج ابراهيم وبيلا في مطعم لتناول العشاء ولكن الأمر ينتهي بمشاجرة مع معجب لها، ويتركها ابراهيم بعد استلامه رسالة من نسمة، وتتبعه بيلا وتكتشف وجود علاقة تجمعه بنسمة فيتشاجر الثنائي وأثناء عودتها من منزل نسمة غاضبة تنتهي الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا اسيب باختطاف بيلا من مجهولين في “تكاتك”.

سيب وانا اسيب الأفضل في مصر

تصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

ويحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.