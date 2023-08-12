الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب، اختطاف هنا الزاهد

الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا أسيب، شهدت الحلقة 7 من مسلسل سيب وانا أسيب اختطاف بيلا (هنا الزاهد) من قبل أشخاص مجهولين.

تفاصيل الحلقه 7 من مسلسل سيب وانا اسيب

وكانت الحلقة الحلقة ٧ من مسلسل سيب وانا أسيب قد شهدت معرفة بيلا بأمر وفاة سناء، ودخلت في نوبة اكتئاب شديدة ساعدها على الخروج منها إبراهيم وعزة ومشمش، وتقارب كل من ابراهيم وبيلا من جديد خلال الحلقه ٧ من مسلسل سيب وانا اسيب بفضل تغير طرأ على شخصية بيلا بعد أزمة معرفتها بوفاة سناء صديقة عمرها.

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وخلال الحلقة ٧ من مسلسل سيب وانا أسيب يخرج إبراهيم وبيلا في مطعم لتناول العشاء ولكن الأمر ينتهي بمشاجرة مع معجب لها، ويتركها إبراهيم بعد استلامه رسالة من نسمة، وتتبعه بيلا وتكتشف وجود علاقة تجمعه بنسمة فيتشاجر الثنائي وأثناء عودتها من منزل نسمة غاضبة تنتهي الحلقة ٧ من مسلسل سيب وانا أسيب باختطاف بيلا من مجهولين في “تكاتك”.

سيب وانا أسيب الأفضل في مصر

تصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

ويحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.

ولاحظ متابعو سيب وأنا أسيب في الحلقة ٦ وجود مشهد يستدعي ذكريات فيلم عمر وسلمى ٣ وهو مشهد القسم حينما تحضر هنا الزاهد وعلى وجهها علامات ضرب مبرح وتزعم أمام الضابط أن زوجها إبراهيم هو المسؤول عن هذا الضرب المبرح الذي تعرضت له حتى يمكنها إلحاق الضرر به وإجباره على الانفصال عنها.

وسبق وأن لجأت سلمى (مي عز الدين) في فيلم عمر وسلمى ٣ إلى هذه الحيلة لخلع زوجها عمر، وظهرت أمام القاضي وعلى وجهها وجسدها علامات ضرب مزيفة تمامًا كما فعلت هنا الزاهد وحصلت في الأخير على مرادها وسط ذهول عمر (تامر حسني)