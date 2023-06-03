السبت 03 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

معلومات لا تعرفها عن اللبناني يوري مرقدي بعد "تصريحات المساكنة"

يوري مرقدي، فيتو
يوري مرقدي، فيتو

احتل  الفنان اللبناني يوري مرقدي صدارة مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات «تويتر» ويأتي ذلك على خلفية إثارته جدلا واسعا عقب إطلاقه لعدة تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية لبنانية.. 

إذ كشف يوري مرقدي  عن آرائه في عدد من الأمور الاجتماعية خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج يحمل اسم “اعترافات زوجية” المذاع فضائية الجديد اللبنانية، ومنها المساكنة (الإقامة مع شريك في بيت واحد من دون زواج)، وهي القضية التي فتحت عليه باب النقد على مصراعيه ووضعته في مرمى الهجوم الجماهيري. 

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وكشف مرقدي عن فترة عيشه فترة مساكنة مع زوجته خبيرة التجميل ألفت منذر قبل الزواج الرسمي.. وأضح أنه عاش فترة مساكنة مع زوجته ألفت منذر تعدت 10 سنوات قبل أن يتخذا قرارهما بالارتباط النهائي. 

ولم تقف تصريحات عند هذا الحد..  بل كشف أنه شجع ابنته الكبرى من زوجته الأولى على أن تعيش فترة مساكنة مع حبيبها في كندا، مشيرًا إلى أنّها لا تزال تعيشها حتى الآن. مبررًا ذلك بقوله:  كيف لواحدة أن تتزوج من شخص لا تعرفه وتُفاجأ بعد فترة بطباع لا تحبها بهذا الانسان. 

الفنان يوري مرقدي


وما لا يعرفه الكثيرون عن يوري مرقدي أنه يعد واحدًا من أبرز الأسماء الفنية فى الوطن العربي، وكان ضمن أكثر النجوم الأعلى أجرًا بلبنان.. درس الإخراج في العاصمة البريطانية لندن في عام 1995 وبعد أن أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجددًا، حيث عمل مخرجًا للإعلانات على مدار ثماني سنواا، بدأ مشواره الفني في الغناء عام 2001.. 

أبرز أعماله الفنية

كانت بداية  شهرته أغنية (عربيٌ أنا) التي أنتجها بنفسه، وله أغاني أخرى مثل؛ المرأة العربية، بحبك موت، أنساك، ويا قاسي، وحدا مش أنا، حبس النساء، أنا الموقع أدناه، ماذا أقول لأذني،خطيرة، انتهى العالم البارحة، برسم البيع، بهواك، شفتا عالطريق، كلميني لو سمحت سليم الترك عالم الفن، بعيد عنك.. وغيرها الكثير.
 

 

كما قدم الأداء التمثيلي على الشاشة الذهبية والصغيرة وأيضا قدم أعمالًا للمسرح.. من أبرزها؛ فيلم
الحياة منتهى اللذة (2003) مع النجمة المعتزلة حنان ترك، ومنة شلبي وزينة والراحلة سعاد نصر،  فى العام ذاته قدم مسرحية شيء جديد، ومسرحية تريب تيز لعام 2009، وآخر أعماله التمثيلية مسلسل مجنون فيكي  عام 2018..


أما على الجانب الشخصي فتزوج “ يوري” في عام 2012 من خبيرة التجميل ومقدمة البرامج ألفت منذر.

 

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الاعلامية راغدة شلهوب الفنان يوري مرقدي النجمة المعتزلة حنان ترك حنان ترك راغدة شلهوب يوري مرقدي

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