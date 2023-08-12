تعرف على تطورات الحالة الصحية لوالدة المطرب أحمد شيبة

يعيش الفنان الشعبي، أحمد شيبة، في حالة نفسية سيئة، وذلك بعدما تعرضت والدته لأزمة صحية مفاجئة، عقب العملية التي أجرتها منذ أشهر قليلة، قبل زفاف نجلة الأصغر.

في هذا السياق، تتواجد، والده الفنان أحمد شيبة، داخل مستشفى “قصر الشفاء” بالإسكندرية، ويرافقها أبناؤها وأحفادها، لمتابعة حالتها الصحية مع الطاقم الطبي.

على الجانب الآخر، كشفت “أسرة” شيبة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدته، حيث أكدت أن حالتها تتحسن نسبيًّا، عن الأيام الماضية، ومن المقرر خروجها من المستشفى خلال الأيام المقبلة.

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وتابعت، أن “شيبة”، رفض خروج والدته من المستشفى، قبل الاطمئنان على حالتها بصورة كاملة، موضحين أنه خصص لها عددًا كبيرًا من الأطباء لمتابعة حالتها باستمرار.

بينما أكدت الأسرة، أن “شيبة”، رفض العمل خلال الفترة الحالية، لحين الاطمئنان على صحة والدته، موضحين أنه يمر بحالة نفسيه صعبة، ويرفض الحديث مع أي شخص، ويجلس دائمًا كمرافق لوالدته.

وكان طالب شيبة، من جمهوره أن يدعوا لوالدته بتحسن صحتها، حيث نشر صورتها على “فيس بوك” معلقًا بقولها: "يا رب أنت الشافي المعافي اشفِ أمي يا رب واشفِ كل مريض يا رب العالمين".

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة: "يوم بيان 3 يوليو 2013 كنت عامل أغنية لمصر ونترقب ونشاهد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرًا للدفاع وقتها".

أغنية أحمد شيبة بمناسبة ثورة 30 يونيو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو عملت أغنية أنا من مصر، بكل فخر أنا ليَّ ضهر".

أكلة الحواوشي لأحمد شيبة

ولفت: "كل يوم جمعة بحب أجمع الناس في الإسكندرية، ونقعد ناكل الحواوشي، واللحمة اللي باكل منها، بأكل الناس منها".



في وقت سابق، كشف الفنان أحمد شيبة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع حمادة مجدي، التي تحمل عنوان “شارع حياتي”.



أغنية أحمد شيبة الجديدة

وقال “شيبة” خلال لقاء خاص مع "فيتو": “أغنية شارع حياتي مليان وجع من الناس والصحاب، مع ناس كتير بطلع جدع، إن شاء الله الأغنية تعجب الناس، وكمان بحضر مفاجأة قريبا مع صابر الرباعي، وكمان عندي فيلم بدأت الشغل فيه 3 أيام، ولسة بنكمله”.

وأضاف "شيبة": “وفكرة الترند مش بتساعد على النجاح لأن فيه حاجات وحشة كتير بتطلع ترند، مشيرًا: ”عايز تبقى ترند؟، اعمل أي حاجة وحشة"، وفيه فرق بين أغاني الشعبي زمان والشعبي دلوقتِ في أغاني الشعبي.. زمان كانوا بيدققوا على الكلمة والألحان، ولكن احنا الحمد لله موجودين أهو، وبنحاول نقدم للجمهور الجيد، وعندي أغنية سينجل قريب هتنزل بعد أغنيتي مع حمادة".



حفل إفطار جماعي

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة قد نظم في رمضان الماضي حفل إفطار جماعيًّا بمنطقة القباري مسقط رأسه، التابعة لحي غرب محافظة الإسكندرية.

وحرص المطرب أحمد شيبة، علي توزيع العصائر ووجبات الإفطار على الحاضرين من أهالى منطقة القباري، في حفل الإفطار الذي نظمه، وسط أجواء رمضانية، وفرحة عارمة من أهالى المنطقة.

وأكد المطرب أحمد شيبة، أنها عادة كل عام يحتفل بها وسط أهالي المنطقة من عادات شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن شهر رمضان له من العادات والتقاليد التي نمارسها ونتظرها كل عام، وهو شهر المحبة والرحمة والغفران، وكل عام أقوم بتناول الإفطار في شهر رمضان، مع أهالى منطقة القباري أهلي وناسي، مشيرًا إلى أن تنظيم مائدة الإفطار هو شعور بالمحبة والعرفان لأسرتي وأصدقائي في الإسكندرية.

وكان أحمد شيبة قال في تصريحات سابقة: “استفادتي من أغنية ”آه لو لعبت يا زهر"، أنها عرفت الجمهور عليَّ، وماديًّا ما أخدتش حاجة ولا حتى ربع جنيه".