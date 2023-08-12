السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أسماء جلال تكشف تفاصيل أول بطولة مطلقة في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

الفنانة أسماء جلال،فيتو
الفنانة أسماء جلال،فيتو

تستعد الفنانة أسماء جلال لانطلاق عمليات التحضير لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "أعلى نسبة مشاهدة"، والذي يعد أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض عملين انتهت من تصويرهما مؤخرًا.

في هذا السياق تجسد "أسماء" في المسلسل شخصية فتاة تهتم بتطبيق "تيك توك"، حيث قالت: "أُجسد شخصية فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بالتيك توك ضمن أحداث العمل".

وقالت اسماء أنها تنتطر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم: مي عمر، ومحمد الشرنوبي، وهنا الزاهد، وآخرون.

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كذلك، أعلنت انتهاءها من تصوير فيلم "وش في وش"، بطولة: محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه بيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وأنوشكا، ولطفي لبيب، وآخرون.

وطرحت شركة "سينرجي فيلمز" البرومو الرسمي لفيلم "وش في وش"، والذي من المقرر أن يعرض في دور السينما، الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس الحالي، وذلك للمنافسة في موسم الصيف السينمائي هذه السنة.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة أسماء جلال عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة اعتذار لإحدى الفتيات، بعد موقف جمعهم في أحد المطاعم أثناء تناولها العشاء.

وكتبت أسماء جلال عبر خاصية الاستوري قائلة: "امبارح كنت بتعشى في مكان ما وحصل موقف من بنت قاعدة بتتعشى، قالتلي كلام أنا فهمته غلط، وكان رد فعلي مش ألذ حاجة".

وتابعت: "يارب البنت اللي أنا كنت مش ألذ حاجة معاها تكون بتقرأ الكلام ده لأني من إمبارح وأنا ضميري وجعني، وبفكر طول اليوم النهاردة إزاي ممكن أوصلك واعتذرلك".

وأضافت: "أنا آسفة فهمتك غلط، ولما فكرت عرفت إن نيتك كانت كويسة، أنا اللي أتسرعت، حقك عليا وآسفة لو زعلتك أنا بجد مكنتش أقصد يارب تشوفي كلامي".

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