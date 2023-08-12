الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إليسا بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

إليسا، نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

وأطلت إليسا خلال الصور بـ هوت شورت، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات المتباينة.

 

وأحيت النجمة إليسا مؤخرا حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، وتألقت خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياتها.

 

 

مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك في مهرجان العلمين الجديدة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، ومن الأسماء التي تشارك في المهرجان إليسا والموسيقار عمر خيرت، وكذلك راغب علامة ونانسي عجرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء الجديدة خلال الأيام القادمة، من بينهم نجوم عالميين.

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ويشهد المهرجان عددا من الفعاليات المهمة على مدار 44 يومًا، حيث انطلق المهرجان من يوم 13 يوليو، ويستمر حتى 26 أغسطس.

 

وفعاليات المهرجان لن تقتصر فقط على الحفلات الفنية، حيث يشهد أيضًا سباق سيارات وعروض طائرات Rc، وتحدي جيت سكي، وبطولات ترياثلون سباق ثلاثي، وبادل وتجديف وكرة قدم شاطئية، بجانب موكب الفراعنة للسيارات يضم 100 سيارة فارهة تجوب الشوارع من سفاجا إلى العلمين الجديدة. 

 

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