الأحد 13 أغسطس 2023
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منوعات

اكتشاف مجموعة جديدة من الذئاب الرمادية المهددة بالانقراض في كاليفورنيا

الذئاب الرمادية،
الذئاب الرمادية، فيتو

ظهرت مجموعة جديدة من الذئاب الرمادية في سييرا نيفادا في كاليفورنيا، على بعد بضع مئات من الأميال من أي مجموعة أخرى معروفة من النوع المهدد بالانقراض، حسبما أعلن مسؤولو الحياة البرية أمس الجمعة.

وأسعد الاكتشاف الباحثين بالنظر لصيد النوع الأصلي حتى الانقراض في كاليفورنيا في العشرينات.

وخلال العقد الماضي فقط، عادت قلة من الذئاب الرمادية إلى الولاية من مجموعات خارجها.

اكتشاف مجموعة جديدة من الذئاب الرمادية المهددة بالانقراض

كان تقرير عن ذئب شوهد الشهر الماضي في غابة سيكويا الوطنية في مقاطعة تولاري قد دفع الباحثين للتتبع وجمع عينات الحمض النووي من الفراء واللعاب، وفقا لقسم الحياة البرية والأسماك في كاليفورنيا.

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وتوصل الباحثون إلى أن هناك قطيعا جديدا من 5 ذئاب لم يكن من المعروف وجوده في كاليفورنيا، أنثى بالغة وصغارها الأربعة.

المجموعة تبعد 200 ميل على الأقل من أقرب قطيع في لاسين بارك في شمال شرق كاليفورنيا، ويتواجد قطيع ثالث في شمال كاليفورنيا.

وتعتبر الذئاب الرمادية محمية من الولاية والقانون الفيدرالي ومن غير القانوني التعرض لها بالأذى أو القتل.

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