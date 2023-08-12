السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الديوان الكويتي يكشف حقيقة دخول الأمير نواف الأحمد الصباح إلى المستشفى

أمير الكويت، فيتو
أمير الكويت، فيتو

نفى الديوان الأميري الكويتي الأخبار التي تم تناقلها عن تعرض أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح لعارض صحي طارئ.

وجاء بيان الديوان الأميري الكويتي ردًّا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول العارض الصحي الطارئ، ودخول أمير البلاد على إثره المستشفى، وأكد أنه لا صحة إطلاقًا لمثل هذه الأخبار الكاذبة.

وأكد الديوان الكويتي ضرورة توخِّي الدقَّة في ما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، "سائلًا المولى تعالى أن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه".

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أمير الكويت يهنئ الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة

وفي سياق آخر، حرصت القيادة السياسية فى دولة الكويت، على تهنئة أوائل الثانوية العامة الذين جاء أغلبهم من الطلبة المصريين، بتصدر 33 طالبًا وطالبة مصرية النتائج هناك.

وبعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقيات تهنئة لأوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2022م - 2023، من الكويتيين وغير الكويتيين، أعرب فيها عن خالص تهانيه بما حققوه من تفوق عال وحصولهم على نسب متميزة نالوا فيها هذا التفوق المرموق.

وبعث ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح في برقيات تهنئة للطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين -تصدر المصريين- في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2022 ـ 2023، ضمنها بتهانيه بما حققوه من تفوق عال وحصولهم على نسب متميزة نالوا فيها هذا التفوق المرموق.

وثمَّن ولي عهد الكويت جهودهم الدراسية المتواصلة التي بذلوها ومثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي وبما هيأته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المتميز، مبتهلًا إلى المولى تعالى لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

 

الطلبة المصريين يتصدرون أوائل الثانوية العامة في الكويت

وتصدر 33 طالبًا مصريًّا أوائل نتيجة الثانوية العامة بالقسم العلمي في الكويت من أصل 37 طالبًا من جميع الجنسيات.

وكان وزير التعليم الكويتي، الدكتور حمد العدواني، أعلن اعتماد نتائج الثانوية العامين بالقسمين العلمي والأدبي، والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وقد شارك في امتحانات نهاية العام 40242 طالبًا وطالبة، وظهر عدد كبير من المصريين في أوائل الثانوية العامة في الكويت 2023.

وشهد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تفاعلًا هائلًا، مع تصدر الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة في الكويت، ودشن مستخدمون من أبناء الجالية المصرية في الكويت هاشتاج #عملوها_الرجالة الأغنية الشهيرة للمطرب حمادة هلال التى اعتاد المصريون تردديها مع تحقيق الانتصارات.

ونشرت الصحف الكويتية نتيجة الثانوية العامة في الدولة ويمكن الحصول عليها من هذا الرابط.

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