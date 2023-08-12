السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

صحتك تهمنا، صحة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لقرية السعدية

جانب من الحمله، فيتو
جانب من الحمله، فيتو

شهدت محافظات مصر، خلال الـ 24 ساعة عددًا من الأخبار الخاصة بقطاع الصحة، ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي: 

 

عيادة نفسية وعصبية للأطفال بمستشفى بهتيم المركزي بشبرا

وأعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه من ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى بهتيم المركزي؛ توافر عيادة النفسية والعصبية للأطفال وذلك في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

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وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف العيادة  يتمثل في مساعدة المرضى المترددين على المستشفى. لــ التفاصيل إضغط هنا 

 

قافلة جامعة الزقازيق الطبية تقدم خدماتها العلاجية لأهالي قرية منزل حيان

كما أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منزل حيان مركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي ٩٤٥ حالة من أهالى القرية، فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

 

وانطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري  بالشرقية.. لــ التفاصيل اضغط هنا 

 

متابعة عيادة العزل وفتح مدرسة الإبراهيمية بنين بالشرقية

كما قال الدكتور رضا الديب المدير العام لفرع التأمين الصحي بـ محافظة الشرقية إنه بتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي بضرورة استمرار المتابعة لوحدات الفرع قام  الدكتور محمد أبو هاشم  نائب مدير الفرع بالمرور على عيادة الغزل بالزقازيق لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين على العيادة..لــ التفاصيل اضغط هنا 

 

تطعيم 2315 مواطنا بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" بنهاية يوليو في الدقهلية

هذا وأعلنت صحة الدقهلية عن تطعيم 2315 مواطنا، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" بنهاية يوليو.

بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به.

 

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة تطعيم 2315 مواطنا، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية" وذلك خلال يوليو الماضي.. لــ التفاصيل اضغط هنا 

صحة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لقرية السعيدية

 

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية اليوم السبت، بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس، ضمن خطة القوافل المجانية التي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، لوصول خدمات صحية متميزة القري والنجوع المحرومة، والتي لا تصل إليها الخدمات الصحية المتميزة.

 

مدة القافلة

وتستمر القافلة اليوم وغدا، وتقدم كل خدماتها من توقيع كشف طبي أو أدوية بالمجان، كما يتم التحويل إلى المستشفيات المختصة للحالات التي تحتاج إلى التدخل الجراحي، أو التي تحتاج إلى فحص أكثر دقة.. لــ التفاصيل إضغط هنا 

 

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