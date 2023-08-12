متابعة عيادة العزل وفتح مدرسة الإبراهيمية بنين بالشرقية

قال الدكتور رضا الديب المدير العام لفرع التأمين الصحي بـ محافظة الشرقية إنه بتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي بضرورة استمرار المتابعة لوحدات الفرع قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع بالمرور على عيادة الغزل بالزقازيق لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين على العيادة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وقام بالاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات للمرضى المترددين على العيادة وقد أوصى إدارة العيادة بمعاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة والاستماع وحل مشاكلهم وزيادة التخصصات غير المتوفرة بالعيادة وكان في استقبال الدكتور محمود حامد مدير العيادة ومحمد سعد.. المدير المالي والإداري بالعيادة وذلك مساء اليوم ليتمكن من متابعة العمل بالفترة المسائية.

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فتح باب القبول بمدرسة الإبراهيمية لتمريض البنين

وقال انه تم إعادة فتح باب القبول لمدرسة التمريض بنين بالإبراهيمية وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك تطبيقًا للتعليمات الواردة من قطاع التدريب والبحوث فى الوزارة والتدريب فى الهيئة للطلاب من خارج مركز الإبراهيمية والتي لا يوجد بها مدارس تمريض بنين وتبعد هذه المراكز عن المدرسة ٣٠كم وهي مركز ههيا ومركز ديرب نجم ومركز أبو كبير ومركز أبو حماد ومركز كفر صقر سوف يتم التقديم ورقي في الأيام الآتية ١٤،١٣،١٢ من أغسطس بالمدرسه بحد أدنى مجموع ٢٥٠.

الأوراق المطلوبة وموعد التقديم

سوف يتم تسلم الأوراق في المدرسة اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٢من مجموع ٢٧٠:٢٨٠ كما يتم يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣من مجموع ٢٦٠:٢٦٩.٥وكذلك يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ من مجموع ٢٥٠:٢٥٩.٥ وأوضح رئيس فرع التأمين الصحي بالشرقية أن الأوراق المطلوبة عبارة عن صورة شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر بالإضافة إلى بيان درجات للشهادة الإعدادية من الإدارة التعليمية وبيان درجات الصف الأول والثاني الإعدادي وصورة الشهادة الإعدادية. وصورة الشهادة الابتدائية عدد٢ صورة شخصية وجميع الصور مختومه طبق الأصل.

محاضرة بزمالة الباطنة بمبرة الزقازيق

كما قامت الدكتورة هيرمين احمد مدربه زماله الباطنه بمستشفى المبره بإلقاء محاضره بعنوان Jaundice ذلك بحضور متدربي الزمالة بالقسم وكذلك قامت بالمرورعلي القسم الداخلى بالمستشفى برفقة متدربي الزمالة وذلك برعايةالدكتوررضا الديب مدير عام الفرع والدكتورهناء رشيد مدير المستشفى الدكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجيه بالمستشفى.والدكتورةعلا حنفي مسئولة الزمالة بالمستشفي.