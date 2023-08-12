قافلة جامعة الزقازيق الطبية تقدم خدماتها العلاجية لأهالي قرية منزل حيان

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منزل حيان مركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي ٩٤٥ حالة من أهالى القرية، فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وانطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بالشرقية.

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رافق القافلة اساتذة اطباء برعاية احمدعنان عميد طب الزقازيق

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ود.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٨٢٥ حالة في ١٤ تخصصا طبيا هى:( الباطنة، المتوطنة، الروماتيزم، العظام، القلب، الصدر، الأنف والأذن، الرمد، الأطفال، طب الأسرة ، المخ والأعصاب، الجلدية، المسالك، الجراحة ).

بالإضافة إلى ١٢٠ حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغظ مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها، وذلك تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية، ود أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس الجامعة:القافلة فى اطار مبادرة الرئيس حياة كريمة

وأكد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

برامج توعوية قدمتها قافلة الجامعة

ومن جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الوقاية من الأمراض الشائعة فى المجتمع وطرق العلاج، وقامت مديرية الصحة بتوفير سيارة تنظيم الأسرة، والتى قام الأطباء المرافقين بالكشف على الحالات وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا .

مديرية الطب البيطرى شاركت فى القافلة

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بفحص بعض الحيوانات والماشية وتقديم التطعيمات لها، كما قامت كلية الزراعة بتقديم ندوة عن الزيوت النباتية والفائدة منها والأضرار من سوء استخدامها والطرق الصحيحة لحفظ الأطعمة، وذلك تحت رعاية د.أسامه عبد المنعم عميد الكلية، ود.أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عقد شركة مياه الشرب ندوة توعوية عن طرق الحفاظ على المياة، من خلال حوار ونقاش مفتوح حول موضوع الندوة والرد على كافة استفسارات الحضور.

مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل عن تصنيع العطور ومعطرات المنازل، وذلك تحت رعاية د جمال عنان عميد الكلية، ود أيمن ابو الفتوح وكيل الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بورشة عمل حول طرق صناعة الصابون فى المنازل، وذلك تحت رعاية د هانى حلمى عميد الكلية، ود.إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.و قام بتنظيم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا واقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.

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