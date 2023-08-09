الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

التأمين الصحي بالشرقية يناقش قانون تداول المخلفات

الديب يجتمع بادارة
الديب يجتمع بادارة البيئة لشرح قانون تداول المخلفات بالشرقية

اجتمع الدكتور رضا الديب  مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اليوم الموافق الأربعاء 9 أغسطس 2023 بقاعة اجتماعات ديوان عام فرع الشرقية مع  محمد سليمان مساعد وكيل وزارة البيئة  المهندس محمد مدحت مدير التفتيش وأحمد سليمان مدير المخلفات الصلبة والخطره وأحمد الله السبع مدير الشؤون القانونية مع مديرى ادارات التفتيش البيئى والمخلفات الخطرة والشئون القانوتية بالبيئة وذلك لمناقشة بعض بنود قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009 وقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 والخاصة بالتفتيش على منشآت الرعاية الصحية والمنظومة الجديدة لادارة المخلفات الخطرة وبنود القانون الخاص بها. 

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التأمين الصحي بالشرقية، زيارة مفاجئة لتفقد عيادة السكر بالزقازيق

مناقشة القانون 52 لسنة 1981 بشأن اضرار التدخين 

 كما تم مناقشة قانون 52 لسنة 1981 بشان أضرار التدخين وتنفيذ قرار 255 لسنة 2023 الدكتور خالد عبد الغفار لمنع التدخين داخل المنشآت الصحية وفى حضور الدكتور نرمين محمد فؤاد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع ومديري المستشفيات ومديرى العيادات ومديرين ومسئولى السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى بوحدات الفرع   وذلك بالتعاون مع ادارة البيئة. 

ابوهاشم يتابع عيادة ديرب نجم 

وحول عيادة ديرب نجم كلف الدكتور رضا الديب مديرعام الفرع الدكتور محمد ابو هاشم   نائب مدير  الفرع بالمرور على عيادة  ديرب نجم للتأمين الصحى وذلك للاطمئنان على سير العمل بها حيث قام بتفقد اقسام العيادة المختلفة  من العلاج الطبيعيى والحاسب الالى والاشعة والمعمل والصيدليات للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تادية الخدمة حيث استمع  لبعض المرضى المترددين على العيادة والرد على استفساراتهم واوصى نائب مدير عام الفرع   ادارة العيادة بتسهيل إجراءات تلقى المرضى لخدماتهم الطبية وكان فى استقباله الدكتورة مروة نبيل مديرعام  العيادة. 

نائب مدير عام الفرع فى زيارة مفاجئة لعيادة السكر 

وأجرى الدكتور محمد أبو هاشم  نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية زيارة مفاجئة لعيادة السكر بالزقازيق وذلك تمشيا مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تكثيف العلاج للمرضى وضرورة فحصهما قبل تلقي العلاج حيث قام وبصحبته الدكتورة بسمة ممدوح مسئول مكافحة العدوى بالفرع وايضا محمد عثمان، مسئول المعامل بالفرع بالإضافة إلى  حنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى  بالمرور على عيادة السكر بمقرها الجديد ببنايوس  -الزقازيق لمتابعة سير العمل وانتظامه من عدمه  وتواجد الطاقم الطبي والعاملين.

 كما تفقد الأقسام المختلفة بالعيادة والتى تقدم خدمات لطلاب المدارس كما أوصى بمعاملة المرضى معاملة حسنة والاستماع لاستفساراتهم والرد عليها وحل أي مشكلة تواجههم وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة وكان فى استقباله الدكتورة إيناس حسنى مديرة العيادة.

نائب مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة ديرب نجم

هناء رشيدتتابع مشتملات مستشفى المبرة 

في الصباح الباكر اليوم قامت الدكتورة هناء رشيد مدير المستشفى والددكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجيه بالمستشفى وبرفقته كلا من فريق الجوده وفريق مكافحه العدوى بالمستشفى وذلك بالمرور على جميع الاقسام المختلفة بالمستشفى ومنهم (  جراحه رجال وحريم - قسم باطنه رجال وحريم -قسم انف واذن وحنجره- قسم الاطفال- قسم الطوارئ والاستقبال - قسم المعمل والاشعه التشخيصيه -الصيدليات- قسم الكلى- قسم الاورام-  قسم العظام- والمسالك البوليه - الدرجه الممتاز-المغسلة-الصيانة- وكذلك التعقيم) وذلك للاطمئنان على سير العمل وتواجد الفريق الطبي داخل الاقسام وكذلك التأكد من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على اكمل وجه والتحدث مع المرضى وحل المشاكل الفورية.

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى محمد سليمان مساعد وكيل وزارة البيئة المهندس محمد مدحت مدير التفتيش ادارة التفتيش البيئى محافظة الشرقية

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