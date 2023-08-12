عيادة نفسية وعصبية للأطفال بمستشفى بهتيم المركزي بشبرا

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه من ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى بهتيم المركزي؛ توافر عيادة النفسية والعصبية للأطفال وذلك في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف العيادة يتمثل في مساعدة المرضى المترددين على المستشفى من خلال تقديم رعاية نفسية سليمة لأطفالهم وتلبية احتياجاتهم.

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أوضحت الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية أن العمل بهذه العيادة يعدُ بمثابة نقلة نوعية في تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضي؛ تحت رعاية مدير المستشفى الدكتورة مروة عبد الفتاح أحمد، ويتفضل بالعمل بالعيادة الدكتور حسن علي حسن استشاري الأطفال، ودكتوراة النفسية والعصبية للأطفال.

أوضح وكيل الوزارة أنه يتم العمل بالعيادة يوم الخميس من كل أسبوع من الواحدة إلى٣ ظهرا.