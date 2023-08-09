جامعة الزقازيق تعقد حفل تخرج الدفعة الثانية عشر لكلية الصيدلة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حفل تخريج الدفعة 12 صيدلة إكلينيكية بجامعة الزقازيق، والتي أقامتها كلية الصيدلة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة في حضور الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة امل الجندي عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة الإدارية بكلية الصيدلة وأسر الطلبة الخريجين.

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بداية الاحتفال بتخريج الدفعة 12 صيدلة اكلينيكية

بدأت الإحتفالية بطابور العرض لطلبة خريجي الدفعة 12 صيدلة اكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق أعقبة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ليقوما الخريجين محمد حسام الطالب المثالي عن الكلية لعام 2021 / 2022 ومحمد رأفت رئيس اتحاد الطلاب بالكلية رحبا فيها بالحضور وأعربا عن سعادتهم بتنظيم الاحتفالية والتي تمثل لهم ولجميع زملائهم من الخريجين دافعا لأداء رسالتهم للارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى وصولا لمجتمع صحي وسليم، حيث ألقى محافظ الشرقية كلمة هنأ فيها خريجي برنامج الصيدلة الاكلينيكية موجهًا الشكر لأولياء أمور الخريجين على ما بذلوه من جهد ومشقة من أجل وصول أبناءهم إلى بر الأمان داعيًا الخريجين إلى الفخر بانتمائهم إلى تلك المهنة الطبية السامية.

كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وقال محافظ الشرقية أن حفل التخرج يعتبر الخطوة الأولى فى بداية الطريق نحو الحياة العملية وتقديم المزيد وترك الأثر مؤكدا علي الخريجين بضرورة التعلم والتثقيف والاضافة للمنظومة الطبية والاستفادة من خبرات الأساتذة والمختصين فى مجال الصيدلة لاستكمال مسيرتهم العلمية ودراستهم الأكاديمية بما يصقل شخصيتهم ومهاراتهم المهنية ليصبحوا قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل الصيدلي.واصفا مهنة الصيدلة انها كانت وستظل محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لإرتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجابًا على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات.

رئيس قطاع الدراسات الصيدلية ومحافظ بنى سويف

ومن جانبه قدم رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق الشكر والتقديم لكل من ساهم في الاعداد لهذه الاحتفالية علي المستوي العلمي والاسري مطالبا الخريجين باستكمال دراستهم والالتحاق بمرحلة الدراسات العليا مع الاهتمام بالاشتراك في الدورات التدريبية ليصبحوا علي قدر كبير من الكفاءة والتميز في مجال عملهم الصيدلي بينما أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة حريصة على الإرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وتوفير كل سبل الدعم للطلاب وتعمل جاهده لخلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل ومواكب لتطورات العصر واستراتيجية التنمية.

وقدمت عميد كلية الصيدلة الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية على ما بذلوه من جهد متواصل لتحقيق أهداف ورسالة الكلية والجامعة مشيرة الي أن كلية الصيدلة حريصة على تقديم أفضـل الخدمات لطلابها بجميع المراحل واستحداث مناهج دراسية تلبي جميع قطاعات العمل الصيدلي في الرعاية الطبية والتصنيع الدوائي ,كما ألقى نقيب صيادلة الشرقية كلمة هنأ فيها الخريجين بانتهاء المرحلة الجامعية وبداية المرحلة العلمية متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية ومرحبا بهم في الانضمام للجمعية العمومية لنقابة صيادلة الشرقية حيث وقف الخريجين لأداء القسم المهني للصيادلة.

درع تذكاري لمحافظ الشرقية

وقامت عميدة كلية الصيدلة بإهداء محافظ الشرقية درعًا تذكاريا تقديرا لدوره في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.وخلال الاحتفالية تم تكريم رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق وعميد كلية الطب بجامعة الزقازيق والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق ونقيب صيادلة الشرقية وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة الإدارية بكلية الصيدلة والطلبة الخريجين بمنحهم دروعا تذكارية تقديرا لدور كل منهم في الارتقاء بالمنظومة العلمية والطبية والتفوق العلمي والحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.كما حرص محافظ الشرقية علي تكريم الخريج علاء كمال أول خريج من ذوي القدرات والهمم لتحديه الصعاب والوصول للنجاح والتفوق وايمانا بدورة الهام في بناء الدولة المصرية باعتباره شريك أساسي بالمجتمع وتقدمه.

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