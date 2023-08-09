الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة الزقازيق تعقد حفل تخرج الدفعة الثانية عشر لكلية الصيدلة

تخريج كلية الصيدله
تخريج كلية الصيدله للدفعة 12, فيتو

شهد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حفل تخريج الدفعة 12 صيدلة إكلينيكية بجامعة الزقازيق، والتي أقامتها كلية الصيدلة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة في حضور الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة امل الجندي عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة الإدارية بكلية الصيدلة وأسر الطلبة الخريجين.

Advertisements

محافظ الشرقية يفاجئ مركز الزقازيق لمتابعته أعمال النظافة

بداية الاحتفال بتخريج الدفعة 12 صيدلة اكلينيكية 

بدأت الإحتفالية بطابور العرض لطلبة خريجي الدفعة 12 صيدلة اكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق أعقبة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ليقوما الخريجين محمد حسام الطالب المثالي عن الكلية لعام 2021 / 2022 ومحمد رأفت رئيس اتحاد الطلاب بالكلية رحبا فيها بالحضور وأعربا عن سعادتهم بتنظيم الاحتفالية والتي تمثل لهم ولجميع زملائهم من الخريجين دافعا لأداء رسالتهم للارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى وصولا لمجتمع صحي وسليم، حيث ألقى محافظ الشرقية كلمة هنأ فيها خريجي برنامج الصيدلة الاكلينيكية موجهًا الشكر لأولياء أمور الخريجين على ما بذلوه من جهد ومشقة من أجل وصول أبناءهم إلى بر الأمان داعيًا الخريجين إلى الفخر بانتمائهم إلى تلك المهنة الطبية السامية.

 

كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

وقال محافظ الشرقية أن حفل التخرج يعتبر الخطوة الأولى فى بداية الطريق نحو الحياة العملية وتقديم المزيد وترك الأثر مؤكدا علي الخريجين بضرورة التعلم والتثقيف والاضافة للمنظومة الطبية والاستفادة من خبرات الأساتذة والمختصين فى مجال الصيدلة لاستكمال مسيرتهم العلمية ودراستهم الأكاديمية بما يصقل شخصيتهم ومهاراتهم المهنية ليصبحوا قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل الصيدلي.واصفا مهنة الصيدلة انها كانت وستظل محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لإرتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجابًا على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات.

 

رئيس قطاع الدراسات الصيدلية ومحافظ بنى سويف 

ومن جانبه قدم رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق الشكر والتقديم لكل من ساهم في الاعداد لهذه الاحتفالية علي المستوي العلمي والاسري مطالبا الخريجين باستكمال دراستهم والالتحاق بمرحلة الدراسات العليا مع الاهتمام بالاشتراك في الدورات التدريبية ليصبحوا علي قدر كبير من الكفاءة والتميز في مجال عملهم الصيدلي بينما أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة حريصة على الإرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وتوفير كل سبل الدعم للطلاب وتعمل جاهده لخلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل ومواكب لتطورات العصر واستراتيجية التنمية.

 

وقدمت عميد كلية الصيدلة الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية على ما بذلوه من جهد متواصل لتحقيق أهداف ورسالة الكلية والجامعة مشيرة الي أن كلية الصيدلة حريصة على تقديم أفضـل الخدمات لطلابها بجميع المراحل واستحداث مناهج دراسية تلبي جميع قطاعات العمل الصيدلي في الرعاية الطبية والتصنيع الدوائي ,كما ألقى نقيب صيادلة الشرقية كلمة هنأ فيها الخريجين بانتهاء المرحلة الجامعية وبداية المرحلة العلمية متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية ومرحبا بهم في الانضمام للجمعية العمومية لنقابة صيادلة الشرقية حيث وقف الخريجين لأداء القسم المهني للصيادلة.

محافظ الشرقية يفتتح مجمع الخدمات بقرية سعود بالحسينية

درع تذكاري لمحافظ الشرقية

وقامت عميدة كلية الصيدلة بإهداء محافظ الشرقية درعًا تذكاريا تقديرا لدوره في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.وخلال الاحتفالية تم تكريم رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ورئيس الجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق وعميد كلية الطب بجامعة الزقازيق والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق ونقيب صيادلة الشرقية وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة الإدارية بكلية الصيدلة والطلبة الخريجين بمنحهم دروعا تذكارية تقديرا لدور كل منهم في الارتقاء بالمنظومة العلمية والطبية والتفوق العلمي والحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.كما حرص محافظ الشرقية علي تكريم الخريج علاء كمال أول خريج من ذوي القدرات والهمم لتحديه الصعاب والوصول للنجاح والتفوق وايمانا بدورة الهام في بناء الدولة المصرية باعتباره شريك أساسي بالمجتمع وتقدمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ماهر الدمياطى رئيس الحامعة الاسبق محافظ بنى سويف الاسبق قاعة الاجتماعات الكبرى الدفعة 12صيدلة اكلينيكية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يفاجئ مركز الزقازيق لمتابعته أعمال النظافة

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة 84.62%

محافظ الشرقية يفتتح مجمع الخدمات بقرية سعود بالحسينية

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالحسينية

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهم جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية