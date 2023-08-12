صحة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لقرية السعيدية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية اليوم السبت، بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس، ضمن خطة القوافل المجانية التي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، لوصول خدمات صحية متميزة القري والنجوع المحرومة، والتي لا تصل إليها الخدمات الصحية المتميزة.

مدة القافلة

وتستمر القافلة اليوم وغدا، وتقدم كل خدماتها من توقيع كشف طبي أو أدوية بالمجان، كما يتم التحويل إلى المستشفيات المختصة للحالات التي تحتاج إلى التدخل الجراحي، أو التي تحتاج إلى فحص أكثر دقة.

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قوافل طبية.

التخصصات المصاحبة للقافلة

وتضم القافلة تخصصات " أمراض الباطنة، والقلب، والحميات، والصدر، والنساء والتوليد، الدم، والأطفال" كما تضم أجهزة الأشعة رسم القلب، بالإضافة إلى متخصصين في التوعية لعقد ندوات للتوعية بالصحة العامة للمواطنين، والتثقيف الصحي العامة.

قوافل سابقة

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966 مريضا، وبلغ المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية وأشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة علي مدار العام، حتى تصل الخدمة الطبية المتميزة إلى كل مواطن علي أرض محافظة الفيوم، في كل القري والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة، حافظا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار خطط الدولة التي تصح صحة المواطنين على رأس أولوياتها.

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