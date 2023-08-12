السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

تطعيم 2315 مواطنا بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" بنهاية يوليو في الدقهلية

صحة الدقهلية, فيتو
صحة الدقهلية, فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن تطعيم 2315 مواطنا، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" بنهاية يوليو.

بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به.

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة تطعيم 2315 مواطنا، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية" وذلك خلال يوليو الماضي.

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وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بتطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة والتي ضمت 1416 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية، بالإضافة إلى 652 مريض غسيل كلوي، ونحو 240 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس، وعمال مجلس المدينة. 
ذلك بالإضافة إلى الجرعات الوقائية لحديثي الولادة (الايميونوجولبيولين) خلال أول 24 ساعة من الميلاد حيث تم تطعيم 7 من حديثي الولادة لامهات إيجابي فيروس بي.

وأكدت الهراس أنه في إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، فقد  نظمت الإدارة الشهر الماضي 5 دورات تدريبية  بمشاركة 125 من العاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية.

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