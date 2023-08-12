أنصف دموع ناشئ دكرنس فعاقبوه في ابنه.. حكاية محمد سالم مصور فيديو بكاء الطفل عبد المنعم (فيديو)

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “أنصف دموع ناشئ دكرنس فعاقبوه في ابنه.. حكاية محمد سالم مصور فيديو بكاء الطفل عبد المنعم وحرمان نجله من اللعب بالفريق”.

محمد سالم مصور الطفل الباكي، فيتو

والتقت فيتو بـ محمد سالم مصور فيديو الطفل الباكي وكشف أنه تم اضطهاد ابنه بسبب تصويره الفيديو.

وقال إن لجنة الاختيارات قابلته على غير العادة وبادرت بكشف نيتها عن أن الفيديو أثار قلقًا ولكن هذا لا يؤثر فيه.

وأوضح أن ابنه تفوق في التصفيات 4 مرات وصعد للتصفية، ويشاء القدر أن النهائي له يأتي عقب فيديو الطفل الباكي، ليكون سببًا في إقصائه دون إعطائه فرصته كباقي زملائه.

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محمد سالم مصور فيديو الطفل الباكي، فيتو

وقال محمد سالم اللجنة رفضت أن نتابع أبناءنا كالعادة على جانب الملعب وتابعنا من أعلى، ووجدت الفريق نزل أكثر من 30 دقيقة دون ابني ونزل فقط في آخر 45 ثانية.

وأشاد كابتن كارم كابتن ناشئي نادي بني عبيد بأداء أحمد محمد سالم مؤكدًا أن قوامه وأداءه يجبر الجميع على احترامه، قائلًا أحمد شاطر وفاهم ولعيب.

الكابتن كارم كابتن ناشئي بني عبيد، فيتو

وقال أحمد محمد سالم: إن خبر الاستبعاد أحزنه جدًّا ولم يكن يعرف السبب، مؤكدًا استمارة في تحقيق حلمه والتحاقه بنادي بني عبيد فخر، مشيرًا إلى أن محمد صلاح مثله الأعلى ويحلم بالعالمية والاحتراف.

اللاعب أحمد سالم، فيتو

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان دموعه وصلته لحلمه في كرة القدم.. عبد المنعم عيط من الظلم والسوشيال ميديا أنصفته وأصبح لاعبًا في فريق دكرنس.

الطفل الباكي ووالده، فيتو

والتقت فيتو بالطفل عبد المنعم خالد عبد المنعم خالد 13 سنة، وقال أنا شغوف بلعب كرة القدم منذ نعومة أظافري، وكان في اختبارات بنادي دكرنس عرفتها من خلال صفحتهم وقدمت فيها ونجح في الاختبارات مواليد 2010 وتفاجأت بأن قرار لمنع مواليد 2010، حسيت إن حلمي ضاع ووجدت نفسي في نوبة بكاء ولم أكن أعلم أني أخضع للتصوير.

الطفل الباكي ووالده، فيتو

وتابع "كانوا ياخذوا في الاختبار من مواليد 2010 وتم إلغاؤها وعبرت عن غضبي بالدموع كانت في عينيه والزعل والغضب ولم يعرف أن حد بيصور، وفرحت جدًّا حينما تلقيت اتصالًا من النادي.

والد الطفل الباكي، فيتو

تفاجأت بمقطع فيديو البكاء على السوشيال ميديا وبصراحة كنت زعلان جدًّا من تداوله وما توقعتش إن تأثيره هيكون سبب في عودتي لتحقيق حلمي.

والدة الطفل الباكي، فيتو

وأكد عبد المنعم أو كما يلقب “منعم” أن حلمه أن يكون لاعب كرة، ومثله الأعلى كرستيانو ومحمد صلاح.

منعم الطفل الباكي، فيتو

وقال والده خالد عبد المنعم خالد عرفت عن اللي حصل من الناس والصحفي اللي صوره شخص إنسان بجد مش عارف أوفيه حقه كان بيواسي نجلي اللي كان وحده لم أكن أنا والده معه أو والدته، مؤكدًا أنه لأول مرة يشاهد نجله يبكي بهذه الطريقة بكاء هستيريًّا وعفويًّا من طفل عايز يحقق حلمه.

والدة الطفل الباكي، فيتو

وأشار إلى أن نادي دكرنس أجرى اتصالًا وذهبنا إليهم وتم قبوله في دفعة 2010.

الطفل الباكي، فيتو

وكشف والد منعم عن أنه كان يذهب إلى النادي بمفرده ولم يذهب معه أحد، وعلقت جدته وقالت إن هذا الولد سيصبح لاعب كرة، ولابد من دعمه رغم أن جدته لم تكن لها في الكرة نهائيًّا.

منعم الطفل الباكي، فيتو

وأوضحت والدة منعم أن نجلها يدعمه خاله وجدته، وكان يطلب ملابس الكرة وأشياء الكرة من صغره وهو في الصف الأول الابتدائي كان يذهب إلى النادي ويحب لعب الكرة وكان يذهب للعب في الإجازة فقط وهو يلعب باحتراف.

وقالت إن الفيديو أرسل إليها في ليل يوم التصوير يوم الاختبارات ولكن مع أول مشاهدته لم أتحمل وطلبت بعدم نشره، وأتمنى من الله بتحقيق حلمه.