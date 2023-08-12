الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أنصف دموع ناشئ دكرنس فعاقبوه في ابنه.. حكاية محمد سالم مصور فيديو بكاء الطفل عبد المنعم (فيديو)

محمد سالم مصور الطفل
محمد سالم مصور الطفل الباكي، فيتو

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “أنصف دموع ناشئ دكرنس فعاقبوه في ابنه.. حكاية محمد سالم مصور فيديو بكاء الطفل عبد المنعم وحرمان نجله من اللعب بالفريق”.

محمد سالم مصور الطفل الباكي، فيتو

والتقت فيتو بـ محمد سالم مصور فيديو الطفل الباكي وكشف أنه تم اضطهاد ابنه بسبب تصويره الفيديو.

 

وقال إن لجنة الاختيارات قابلته على غير العادة وبادرت بكشف نيتها عن أن الفيديو أثار قلقًا ولكن هذا لا يؤثر فيه.

وأوضح أن ابنه تفوق في التصفيات 4 مرات وصعد للتصفية، ويشاء القدر أن النهائي له يأتي عقب فيديو الطفل الباكي، ليكون سببًا في إقصائه دون إعطائه فرصته كباقي زملائه. 

Advertisements

محمد سالم مصور فيديو الطفل الباكي، فيتو

وقال محمد سالم اللجنة رفضت أن نتابع أبناءنا كالعادة على جانب الملعب وتابعنا من أعلى، ووجدت الفريق نزل أكثر من 30 دقيقة دون ابني ونزل فقط في آخر 45 ثانية.

 

وأشاد كابتن كارم كابتن ناشئي نادي بني عبيد بأداء أحمد محمد سالم مؤكدًا أن قوامه وأداءه يجبر الجميع على احترامه، قائلًا أحمد شاطر وفاهم ولعيب. 

الكابتن كارم كابتن ناشئي بني عبيد، فيتو

وقال أحمد محمد سالم: إن خبر الاستبعاد أحزنه جدًّا ولم يكن يعرف السبب، مؤكدًا استمارة في تحقيق حلمه والتحاقه بنادي بني عبيد فخر، مشيرًا إلى أن محمد صلاح مثله الأعلى ويحلم بالعالمية والاحتراف.

اللاعب أحمد سالم، فيتو

أجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان دموعه وصلته لحلمه في كرة القدم.. عبد المنعم عيط من الظلم والسوشيال ميديا أنصفته وأصبح لاعبًا في فريق دكرنس.

الطفل الباكي ووالده، فيتو

والتقت فيتو بالطفل عبد المنعم خالد عبد المنعم خالد 13 سنة، وقال أنا شغوف بلعب كرة القدم منذ نعومة أظافري، وكان في اختبارات بنادي دكرنس عرفتها من خلال صفحتهم وقدمت فيها ونجح في الاختبارات مواليد 2010 وتفاجأت بأن قرار لمنع مواليد 2010، حسيت إن حلمي ضاع ووجدت نفسي في نوبة بكاء ولم أكن أعلم أني أخضع للتصوير.

الطفل الباكي ووالده، فيتو

وتابع "كانوا ياخذوا في الاختبار من مواليد 2010 وتم إلغاؤها وعبرت عن غضبي بالدموع كانت في عينيه والزعل والغضب ولم يعرف أن حد بيصور، وفرحت جدًّا حينما تلقيت اتصالًا من النادي.

والد الطفل الباكي، فيتو

تفاجأت بمقطع فيديو البكاء على السوشيال ميديا وبصراحة كنت زعلان جدًّا من تداوله وما توقعتش إن تأثيره هيكون سبب في عودتي لتحقيق حلمي.

والدة الطفل الباكي، فيتو

وأكد عبد المنعم أو كما يلقب “منعم” أن  حلمه أن يكون  لاعب كرة، ومثله الأعلى كرستيانو ومحمد صلاح.

منعم الطفل الباكي، فيتو

وقال والده خالد عبد المنعم خالد عرفت عن اللي حصل من الناس والصحفي اللي صوره شخص إنسان بجد مش عارف أوفيه حقه كان بيواسي نجلي اللي كان وحده لم أكن أنا والده معه أو والدته، مؤكدًا أنه  لأول مرة يشاهد نجله يبكي بهذه الطريقة بكاء هستيريًّا وعفويًّا من طفل عايز يحقق حلمه.

والدة الطفل الباكي، فيتو

وأشار إلى أن نادي دكرنس أجرى اتصالًا وذهبنا إليهم وتم قبوله في دفعة 2010.

الطفل الباكي، فيتو

وكشف والد منعم عن أنه كان يذهب إلى النادي بمفرده ولم يذهب معه أحد، وعلقت جدته وقالت إن هذا الولد سيصبح لاعب كرة، ولابد من دعمه رغم أن جدته لم تكن لها في الكرة نهائيًّا. 

منعم الطفل الباكي، فيتو

وأوضحت والدة منعم أن نجلها يدعمه خاله وجدته، وكان يطلب ملابس الكرة وأشياء الكرة من صغره وهو في الصف الأول الابتدائي كان يذهب إلى النادي ويحب لعب الكرة وكان يذهب للعب في الإجازة فقط وهو يلعب باحتراف.

 

وقالت إن الفيديو أرسل إليها في ليل يوم التصوير يوم الاختبارات ولكن مع أول مشاهدته لم أتحمل وطلبت بعدم نشره، وأتمنى من الله بتحقيق حلمه.

أسباب الحكم ببراءة لاعب الزمالك السابق بعد إدانته بسرقة عقد زواجه العرفي (مستند)

أول تحرك من نادي إنبي ضد لاعب الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاختبارات السوشيال ميديا الطفل الباكي سوشيال ميديا فريق دكرنس لاعب الزمالك السابق نادي بني عبيد نادي دكرنس بكاء الطفل الاحتراف محمد صلاح محمد سالم

مواد متعلقة

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

أول تحرك من نادي إنبي ضد لاعب الزمالك

مبخوت أفضل لاعب إماراتي للمرة الرابعة وفيدريكو كارتابيا أفضل محترف أجنبي

غزل المحلة يتعاقد لاعب مصر المقاصة في صفقة انتقال حر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة 32 ألف دولار تهدده بوقف القيد

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

أسباب زيادة أسعار الذهب 240 جنيها في 3 أيام.. جرام 21 يصل إلى 2400 جنيه.. وزيادة الطلب على المعدن الأصفر وراء الارتفاع

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

أسعار السجائر اليوم 2023، شعبة الدخان تعلن ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

بكاء رونالدو بسبب إصابته القوية بالركبة في مباراة النصر والهلال (فيديو)

بائعة خضار بدرجة مدرسة ألمانى في المنوفية، أسماء: الشغل مش عيب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجموعة جديدة من الذئاب الرمادية المهددة بالانقراض في كاليفورنيا

الأمير هاري يخوض مباراة بولو خيرية في سنغافورة

كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها ضد المدخنين

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 12 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الحرير في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والاستقرار والمال الكثير

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية