الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

أول تحرك من نادي إنبي ضد لاعب الزمالك

أحمد عيد لاعب الزمالك،
أحمد عيد لاعب الزمالك، فيتو

أحمد عيد، قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي:"فوجئنا بعدم التزام أحمد عيد معنا بعد عودته مع المنتخب الأولمبي من المغرب، حيث كان يجب عليه الالتزام بمعسكر إنبي ولكنه ذهب لنادي الزمالك".
 

رغبة أحمد عيد

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:"قمنا بتفعيل بند شراء أحمد عيد من نادي الزمالك، خاصة أن اللاعب كان يرحب بالبقاء في إنبي قبل مشاركته مع المنتخب الأولمبي في البطولة الأفريقية".

 

مخالفة احمد عيد

وتابع:"نزل تمرين مع نادي الزمالك بعد عودته مع المنتخب الأولمبي، وهذا أمر مخالف بعد تفعيل بند الشراء وإرسال صورة منه لاتحاد الكرة ومخاطبة الزمالك لتحويل المبلغ المالي".

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تحقيق اتحاد الكرة

وأكمل:"احنا معانا عقد يحمل توقيع اللاعب أحمد عيد بتفعيل بند الشراء من الزمالك وهذا موثق من اتحاد الكرة، وسنذهب الي اتحاد الكرة لحضور التحقيق الخاص بإثبات صحة العقد الذي نملكه يوم الاثنين المقبل".
 

توقيع أحمد عيد لنادي انبي

وتابع:"بعد موقف أحمد عيد وتهربه منا عكس رغبته التي ابلغنها بها قبل مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وتكذيبنا بأنه لم يوقع علي عقد، نؤكد أن اللاعب خلاص مش هيلعب معانا في انبي طالما مش عايز يلعب معانا بس القصة اننا لجأنا لإتحاد الكرة لإثبات اننا نحترم تعاقداتنا ولا نكذب، احمد عيد ماضي وباصم علي تفعيل عقد الشراء نهائيا من الزماك".
 

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إنبي يشكو أحمد عيد للجنة الانضباط باتحاد الكرة

معاقبة أحمد عيد

ولفت:"في حال اذا تأخر النادي عن سداد مستحقات أي لاعب فيتم معاقبة النادي لذلك يجب علي اللاعب غير الملتزم مثل أحمد عيد أن يتم معاقبته خاصة أنه يكذب توقيعه علي عقد تفعيل الشراء من نادي الزمالك".

 

شكوى نادي انبي

 

كان نادي إنبي قد تقدم  بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ضد لاعب الفريق أحمد عيد، بعد قيام الأخير بالانقطاع عن تدريبات الفريق البترولي، منذ مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مسئولي إنبي، بعد أن علموا أن اللاعب انضم إلى تدريبات نادي الزمالك رغم عدم انتهاء إعارته، على الرغم من قيام نادي إنبي بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المعار للفريق البترولي من نادي الزمالك بدفع 3 مليون جنية وفقا للعقد الموقع مع الزمالك واللاعب.

 

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن أحمد عيد حصل على فرصة كبيرة وظهر بشكل طيب مع الفريق البترولي، لكن ما أحزن إدارة ناديه هو تصرفات اللاعب، وعدم التزامه بالتعاقد المبرم معه منذ يناير الماضي، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه برغبته في البقاء قبل سفره مع المنتخب الأوليمبي إلى المغرب.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تفاجأت بعدم عودته لتدريبات نادي انبي وعدم المشاركة في آخر مباراتين بالدوري، وظهوره في مران الزمالك، رغم المعاملة الجيدة التي تلقاها داخل النادي، وكان أبسط حقوقنا هو إبلاغنا بعدم رغبته في البقاء ونيته في العودة لنادي الزمالك".

 

وأضاف: "العقد كان واضحًا والزمالك واللاعب وقعوا على البند الخاص بشراء اللاعب مقابل 3 ملايين جنيه، وقدمنا شكوى إلى اتحاد الكرة، ولا بد أن يكون في عالم الاحتراف انضباط أكثر من ذلك، وهناك تحقيق سيحدث مع اللاعب يوم الإثنين المقبل، ومحمد إسماعيل مدير الكرة سيحضر جلسات التحقيق مندوبًا عن نادي إنبي".

وواصل: "خاطبنا نادي الزمالك لتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد، من أجل إبلاغهم بضم اللاعب ومعرفة طريقة السداد خصوصًا أن الزمالك يعاني من أزمة في حساباته المالية، لكن لم نتلقى أي رد رسمي، وقمنا بمخاطبة اتحاد الكرة وأرسلنا لهم صورة الشيك الصادر من إنبي بقيمة الصفقة".

 

وأكمل: "نادي انبي يتعامل بطريقة احترافية، وأحمد عيد لاعب جيد وشارك في 17 مباراة مع علي فوزي الظهير الأيمن الأفضل في مصر وكنا نسعى لتطويره والاستفادة منه مستقبلا، فوجئنا بموقف اللاعب رغم أننا كنا نخطط لضمه، ولم يحدث تواصل بين انبي والزمالك بشأن اللاعب حتى الآن، والزمالك ليس طرف في الموضوع والمشكلة كلها مع اللاعب".

وزاد: "تامر مصطفى المدير الفني، لديه تحفظ كبير على أحمد عيد، ونحصل على رأي المدرب ونناقشه داخل اللجنة الفنية، لكن لدينا علي فوزي ومصطفى دويدار وشكشك وكلهم لاعبين قادرين على اللعب في الجبهة اليمنى، والموضوع بسيط للغاية، ونحن على استعداد للتحدث مع مسؤولي نادي الزمالك لإنهاء الأزمة تماما".

وتابع: "إذا كان نريد وضع نظام احترافي جيد، يجب وضع ضوابط وأن يعاقب اللاعب على ما فعله، بدون نادي إنبي أحمد عيد لم يكن له وجود مطلقًا، نحن نقوم بتحمل اللاعبين والعمل على تطويرهم، وهي من أساسيات نادي إنبي".

 

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