أبرز قضايا اليوم، قرار جديد يعطل حكمًا لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور.. وتأجيل محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة

شهدت ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي شغلت بال الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة مرتضي منصور في سب وقذف رجل اعمال شهير.

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 1000 لسنة 2023م جنح اقتصادي.

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وفي وقت سابق نظرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة بها 3 طلبات رد من مرتضى منصور، لـ 3 دوائر قضائية بالمحكمة.

كما تنظر الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 المرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا لـ مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات، ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.

وفي وقت سابق قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة بعدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف مايسة حمدي ومليكة حمدي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 22 متهما في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ “ خلية القاهرة الجديدة الإرهابية” وذلك لجلسة 12 سبتمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وجاء ذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.