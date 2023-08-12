السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

غير مقيم بفلسطين، السعودية تعين سفيرا فوق العادة بالقدس

السعودية تعين سفير
السعودية تعين سفير فوق العادة بفلسطين، فيتو

عينت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "سلم سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي".

 

وأضافت: "جرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمَّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري".

Advertisements

 

وتابعت: "عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

 

محمود عباس يصل مصر للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية

في سياق آخر، يصل محمود عباس رئيس فلسطين غدًا الأحد إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. 

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

ووفقًا للوكالة يبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعًا عن القدس ومقدساتها. 

أبومازن يقدم الشكر لـ مصر والسيسي على جهود تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

محمود عباس يصل مصر غدا للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فلسطين محمود عباس سفير السعودية لدي القدس السعودية اخبار فلسطين اخبار العالم

مواد متعلقة

محمود عباس يصل مصر غدا للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية

عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين يكرم أوائل طلبة الثانوية الأزهرية (صور)

تكليفات رئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل مهمة لقادة فلسطين واليونان

أبومازن يقدم الشكر لـ مصر والسيسي على جهود تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

سعر الذهب تحديث لحظي، 185 جنيها زيادة في جرام المعدن الأصفر خلال 24 ساعة

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

زحام شديد وطوابير لشراء السجائر من باب البحر بعد انخفاض أسعارها (فيديو)

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

قرار جديد من كولر تجاه التونسي كريستو

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل وقت لصلاة الاستخارة

تعرف على عدد ركعات قيام الليل وفضل المواظبة عليها

أدعية من القرآن والسنة، تجلب الرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية