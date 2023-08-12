السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تدافع الجمهور على محمد رمضان في العرض الخاص لفيلم ع الزيرو بالسعودية (فيديو)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، فيتو

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو  للفنان محمد رمضان من العرض الخاص لـ فيلم ع الزيرو بالمملكة العربية السعودية.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يحتضن أحد المعجبين بعد انهياره من البكاء عند رؤيته وتلقى الفيديو ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور علي موقع “تويتر” 

و تدافع عدد كبير من الجمهور علي محمد رمضان لالتقاط بعض الصور التذكارية برفقته وحاول الأمن التدخل لإنقاذ الموقف نظرا للزحام الشديد.

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ويواصل الفنان محمد رمضان في تحقيق إيرادات جيدة بفيلمه الجديد  فيلم ع الزيرو الذي أنطلق عرضه في أول شهر أغسطس وذلك بعد فيلمه الأخير “هارلي” الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر لهذا العام.

إيرادات فيلم ع الزيرو 

وحقق فيلم ع الزيرو والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان إيرادات أكثر من 737 ألف جنيها في شباك التذاكر أمس الجمعة.

وكانت دور العرض السينمائي بمصر شهدت إقبال جماهيري متوسط وتصدرت العائلات المشهد لحضور فيلم الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم الجديد والذي يحمل اسم ( ع الزيرو) وسجلت نسبة الإيرادات في أحدث ليالي عرضه الثلاثاء الماضي 654 ألفا و500 جنيه بالسينمات المصرية… ليصل إجمالي إيراداته في الأسبوع الأول لــ 5 ملايين و867 ألفا.

 

https://twitter.com/BuraStar23/status/1690091006283108352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690091006283108352%7Ctwgr%5E284a4c87dced71592847e4ee783eb34d04711ed0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBuraStar23%2Fstatus%2F1690091006283108352

فيلم ع الزيرو ع الزيرو لـ محمد رمضان:  

وتستقبل  السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي بأربع حفلات يوميًّا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

فيما تابع البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة.

أبطال فيلم ع الزيرو 

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، علق على مطالبة أحد المحامين لـ الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان من باب معارضة العمل للقيم الدينية وترويجه للجريمة والتشجيع على تقليدها.

منع فيلم ع الزيرو من العرض

وقال المنتج مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أول مرة أفهم إن حد ما شافش الفيلم  وطالع يهاجمه ويطالب بمنعه من العرض".

واضاف: "تجارة الأعضاء البشرية مشهورة في العالم كله وفيه عصابات متخصصة في تجارة الأعضاء وأنا طبيب بشري وعارف بيعملوا إيه".

البداية الحقيقية لمحمد رمضان

ولفت: فيلم “ع الزيرو” عمل رد فعل عظيم وهذه هي البداية الحقيقية لـمحمد رمضان، معقبًا: "الفيلم بيحكي عن شخص بيقع ضحية لعصابات تجارة الأعضاء وبيخوض رحلة  طبيعية، ونحن لا نروج على الإطلاق لتجارة الأعضاء البشرية على الإطلاق".

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار الى: "الرقابة على المصنفات الفنية في منتهى الوعي ولو كانت ترى أن العمل غير مناسب لما وافقت على عرضه".

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أبطال فيلم ع الزيرو فيلم ع الزيرو العرض الخاص لفيلم ع الزيرو محمد رمضان

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