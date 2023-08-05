محمد رمضان: كورونا كانت السبب في ابتعادي عن السينما

أكد الفنان محمد رمضان أن قرار ابتعاده عن السينما لأكثر من أربعة سنوات كان بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي وضعت لمواجهة تلك الأزمة.

وأضاف رمضان أنه بعد أن علم بتقليص استيعاب قاعات العرض إلى النصف، قرر أن يركز في الدراما التليفزيونية وأن يذهب إلى منازل المشاهدين من خلال المسلسلات لحين انتهاء الأزمة.

وأوضح أنه بعد أن عادت الأمور إلى طبيعتها قرر العودة إلي السينما وقدم هذا العام فيلم هارلي ثم بعد ذلك فيلم ع الزيرو الذي ينافس في موسم الصيف بدور العرض.

Advertisements

يذكر أن فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.