إقبال جماهيري كبير لحضور فيلم ع الزيرو (صور)

شهدت دور العرض السينمائى بمصر إقبال جماهيري كبير وتصدرت العائلات المشهد.. وكان تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا بفيلمه الجديد ع الزيرو عقب انطلاق العرض الخاص وسط حضور طاقم العمل وعدد كبير من الفنانين والنقاد.

فيلم ع الزيرو

واستقبلت السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي بأربعة حفلات يوميا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وكانت الشركة المنتجة أعلنت تأجيل عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، ليخرج بذلك من سباق موسم أفلام عيد الأضحى.. ويلي عرضه بمصر عرضه بسينمات الخليج والكويت بعد أسبوع من طرحه فى مصر.

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وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

وتابع البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة..

أبطال فيلم ع الزيرو

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.