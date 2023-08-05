الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إقبال جماهيري كبير لحضور فيلم ع الزيرو (صور)

فيلم ع الزيرو.. فيتو
فيلم ع الزيرو.. فيتو

شهدت دور العرض السينمائى بمصر إقبال جماهيري كبير وتصدرت العائلات المشهد.. وكان تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا بفيلمه الجديد ع الزيرو عقب انطلاق العرض الخاص وسط حضور طاقم العمل وعدد كبير من الفنانين والنقاد.

 فيلم ع الزيرو 

واستقبلت السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي بأربعة حفلات يوميا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وكانت الشركة المنتجة أعلنت تأجيل عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، ليخرج بذلك من سباق موسم أفلام عيد الأضحى.. ويلي عرضه بمصر عرضه بسينمات الخليج والكويت بعد أسبوع من طرحه فى مصر.

Advertisements

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

وتابع البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة..

أبطال فيلم ع الزيرو 

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان الفنانة نيللي كريم جومانا مراد خالد الصاوي ع الزيرو قصة فيلم ع الزيرو فيلم ع الزيرو ماندو العدل محمد رمضان مدحت العدل نيللى كريم

مواد متعلقة

ع الزيرو ومرعي البريمو وبيت الروبي، مواعيد عرض الأفلام بالهناجر ومركز الإبداع

التذكرة بـ20 جنيها، "ع الزيرو" و"مرعي البريمو" ضمن عروض سينما الشعب

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

المؤشر العالمي للذهب مباشر، سعر جرام المعدن الأصفر مساء السبت بالأسواق 5-8-2023

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية