ع الزيرو ومرعي البريمو وبيت الروبي، مواعيد عرض الأفلام بالهناجر ومركز الإبداع

حدد صندوق التنمية الثقافية، مواعيد عرض الأفلام التي يعرضها للجمهور في كل من سينما الهناجر ومركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، حيث يعرض كل من أفلام "مرعي البريمو" و"ع الزيرو" و"البعبع" و"بيت الروبي" و"تاج".

مواعيد عرض الأفلام في سينما الهناجر ومركز الإبداع الفني

و تعرض الأفلام في حفلات: 10 صباحًا، 12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4عصرا، 6 مساء كالتالي:

سينما مركز الإبداع الفني: فيلم "ع الزيرو" حفلات:10 صباحا 2 ظهرا 6 مساء، أما فيلم "مرعى البريمو" فيعرض في حفلتى 12 ظهرا و4 عصرا.

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أما سينما الهناجر: فيعرض فيلم "البعبع" حفلة: 10 صباحا - وفيلم "تاج" حفلتى: 12 ظهرا و4 عصرا، أما فيلم "بيت الروبى" حفلتى:2 ظهرا و6 مساء.

فيلم مرعي البريمو

وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد

فيلم ع الزيرو

أما فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبى بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم البعبع

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.