السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بيان عاجل من الداخلية السعودية بشأن 14 ألف وافد

الداخلية السعودية،
الداخلية السعودية، فيتو

 نجحت وزارة الداخلية السعودية في ضبط 14,244 مخالف، منهم 8398 مخالفًا لنظام الإقامة، و3703 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2143 مخالفًا لنظام العمل.

 الحملات الميدانية

جاء ذلك خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة على مدار الأسبوع المنصرم.

وبحسب بيان الداخلية السعودية؛ فقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 895 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 38 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، في حين تم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

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إجراءات تنفيذ الأنظمة

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 38,167 وافدًا مخالفًا، منهم 31,358 رجل، و6809 نساء، وتمت إحالة 32,286 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1732 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9983 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

جرائم كبيرة

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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