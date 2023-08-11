الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الحكومة السودانية ترفض المشاركة في مفاوضات السعودية حتى تحقيق هذا الشرط

اشتباكات السودان،
اشتباكات السودان، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها لن تذهب إلى مفاوضات جدة ما لم تر التزاما من قبل قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المدنيين.


الخارجية السودانية ترفض المشاركة بي مفاوضات جدة 


وزادت الضغوط الدولية في الفترة الأخيرة على أطراف الأزمة السودانية من أجل العودة إلى المفاوضات في السعودية.

وخلال الأيام الماضية عقد اجتماع وزاري على مستوى وزراء خارجية دول جوار السودان والمنبثق من قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بتشاد قال وزير الخارجية سامح شكري، يوم  الإثنين،  إنه يجب إقناع طرفي النزاع في السودان بـ الوقف الفوري لإطلاق النار.
 

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انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان 



وذكر وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع الوزاري بتشاد، إن الوضع في السودان ضبابي ولا ملامح لعملية سياسية تنهي الاقتتال.

وانطلق يوم الإثنين اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان المنعقد في تشاد لبحث الأزمة السودانية. 

وفي وقت سابق صرح السفير أحمد  أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري توجه إلى تشاد للمشاركة فى الاجتماع الأول للألية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت في يوليو الماضي في مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزراء خارجية دول جوار السودان سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية،  وتأثيرها على الشعب السوداني، وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات  المجاورة السودان من التحرك الفعال للتوصل لحل لإنهاء الأزمة. 

 

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