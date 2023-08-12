السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة ربة منزل في الزاوية الحمراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء  بالسجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة حقيبة من ربة منزل أثناء سيرها في الشارع بالمنطقة

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لسرقته حقيبة يد من ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بما وجده فيها من هاتف محمول وغويشة وخاتم هب بالبيع لدى عميله سيئ النية مالك محل ذهب.

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تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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محكمة جنح الزاوية الحمراء الادارة العامة لمباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة

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