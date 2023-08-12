مسلسلات عربية مقتبسة من أعمال درامية تركية.. نجاح عروس بيروت وراء تكرار التجربة.. وآخرهم الثمن وكريستال

مسلسل كريستال، يحظى مسلسل كريستال الذي يتم عرضه حاليًا بنسبة مشاهدة عالية ويشارك به مجموعة كبيرة من النجوم البارزين ويقدم صورة تتميز بالجماليات على غرار المسلسلات التركية، والعمل مقتبس من مسلسل تركي وهو "حرب الورود - Gullerin Savasi".

ومسلسل حرب الورود التركي تم البدء في عرضه عام 2014 وتضمن 68 حلقة تم تقسيمها على جزئين ولقد انتهى عرضه في فبراير 2016، وحظي المسلسل بشهرة واسعة في الوطن العربي.

وتدور قصة النسخة العربية من مسلسل كريستال حول وقوع مصممة أزياء مشهورة وابنة البستاني الذي يعمل لديها في حب الرجل نفسه، وسرعان ما تتحول المنافسة بينهما إلى صراع مفتوح لن يكتب النصر فيه إلا لإحداهما.

أما قصة مسلسل كريستال التركي الذي يحمل اسم حرب الورود فتدور حول فتاتين إحداهما مصممة أزياء ثرية تضطر للعودة إلى قصر والدها بعد وفاته والاعتناء بشقيقها المريض، أما الفتاة الثانية فهي ابنة بستاني القصر التي تحلم بأن تصبح مصممة أزياء ثرية ويبدأ الصراع بين الفتاتين حينما تقع الفتاتان في حب الشاب ذاته، وينتهي مسلسل كريستال التركي بفوز توليب الفتاة الثرية بحب الشاب وتقديرها للحياة العائلية، أما جوري فتصبح مصممة أزياء مشهورة ولكنها تخسر عائلتها.

ومسلسل كريستال ليس المسلسل العربي المقتبس أو المستوحي فكرته من أعمال تركية، فهناك أعمال ومسلسلات عربية أخرى حرصت على استغلال نجاح الأعمال التركية في تقديم رؤية عربية بأبطال يمتلكون من الشهرة والقبول في الوطن العربي، كما تم تقديم هذه الأعمال في صورة حلقات طويلة تمامًا كالأعمال التركية التي تعلق بها الجمهور العربي مع الحفاظ على جماليات الصورة وأماكن التصوير، ومن هذه المسلسلات العربية المأخوذة أو المقتبسة من الأعمال التركية:

مسلسل عروس بيروت

مسلسل عربي عرض الموسم الأول منه عام ٢٠١٩ وهو مستوحى من مسلسل تركى شهير يحمل اسم "عروس اسطنبول"، والنسخة العربية من المسلسل والتي تم تقديمها في أكثر من جزء من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

وحقق مسلسل عروس بيروت نجاحً لافتًا وكان هذا النجاح دافعًا لتكرار تجربة عالم الاقتباس من الدراما التركية وفتح الباب أمام تحويل المزيد من قصص تركية ناجحة في صورة مسلسلات عربية، وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

بينما تدور أحداث مسلسل عروس اسطنبول التركي حول ثريا فتاة اسطنبول التي فقدت والديها في سن مبكر وتعيش مع خالتها، وتعزف على "الكمان" وتغني في المطاعم، ثم يتعرف عليها فاروق ابن عائلة بوران الشهيرة فيقع في حبها في أيام قليلة ليتزوج منها رغم اعتراض والدته اسما عليها، وتبدأ الحرب في قصر العائلة مع ثريا.

ع الحلوة والمرة

المسلسل اللبناني ع الحلوة والمرة إنتاج عام ٢٠٢١ هو النسخة العربية من المسلسل التركي في السراء والضراء، تدور أحداث مسلسل ع الحلوة والمرة حول فرح التي تعمل كموظفة في شركة لتنظيم حفلات الزفاف.

وتتعرض لموقف صعب عندما تطلب منها رئيستها بالعمل تنظيم حفل زفاف الرجل الذي تخلى عنها وهرب يوم زفافهما قبل خمس سنوات، فتتحول حياتها لكابوس مريع.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ لبنى مشلح وسيناريو وحوار مي حايك، وهو من بطولة دانا مارديني ونيكولا معوض وباميلا الكيك وسلمى المصري وأحمد الأحمد وكارمن لبس.

أما المسلسل التركي في السراء والضراء فتدور أحداثه حول ليلى التي تعاني من ألم تركها على طاولة عقد القران في اليوم الذي ستتزوج فيه بالرجل الذي تحبه، وعلاوةً على ذلك تضطر لتنظيم عرس صرب الذي تحبه، والمسلسل من بطولة إلتشين سانجو، دينيز إيشين، محمد أوزان دولوناي.

ستليتو

انتهى منذ أشهر قليلة عرض مسلسل ستيليتو الذي تم إنتاجه عام ٢٠٢٢ وهو أيضًا مأخود عن مسلسل تركي، واسم النسخة التركية من ستيليتو هي Ufak Tefek Cinayetler أو Stiletto Vendetta أو جرائم صغيرة وحلقاته متوفرة على اليوتيوب.

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وتدور قصة ستيلتو حول 4 نساء و4 رجال، يجتمعون بعد سنوات طويلة، ما يؤدي إلى فتح صفحات الماضي وما تحمله من مشاكل ووقائع سابقة في طفولتهم، ضمن إطار من التشويق والإثارة.

ومسلسل ستيلتو من بطولة كاريس بشار، ديمة قندلفت، قيس شيخ نجيب، وسامر المصري، وندى أبو فرحات، وريتا حرب، وإعداد الكتابة لـ لبنى مشلح وإعداد السيناريو لـ مي حايك.

مسلسل الثمن

يعد مسلسل الثمن إنتاج العام الجاري ٢٠٢٣ هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، والذي كان قد انطلق لأول مرة عام 2006، وتابعه قطاع كبير من الجمهور وحظى نسب مشاهدة عالية على مستوى مصر والوطن العربي، مع الاختلاف البسيطة في بعض الخطوط الدرامية بين النسختين العربية والتركية.

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وتدور أحداث مسلسل الثمن النسخة العربية حول سارة وهي أرملة لديها طفل وحيد تقدم على العمل مهندسة في شركة شهيرة بلبنان وتخفي أمر كونها أما حتى يتم قبولها في الشركة التي ترفض تعيين أمهات.

وتتضمن قصة مسلسل الثمن احتياج إبراهيم ابن سارة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة وهي أمله الوحيد في البقاء على قيد الحياة وعدم الموت بمرض سرطان الدم ولكن هذه العملية تحتاج إلى أموال كثيرة لا تتمكن الأم من تدبيرها فتطلب من زين الصافي مدير الشركة إمدادها بالأموال كسلفة ولكنه يخبرها أنه سيمنحها الأموال مقابل قضاء ليلة حمراء معه وتوافق سارة وتحصل على الأموال بعدما سدت أمامها كافة السبل وتجري لابنها العملية ويتم شفاؤه.

وتقود الصدفة زين الصافي لمعرفة تفاصيل الحياة الشخصية لسارة فيشعر بالغضب من نفسه ويتأكد من صدق مشاعره تجاهها فيحاول إصلاح ما أفسده وبالفعل يتقرب الثنائي وتتم خطبتهما ولكن صعاب كثيرة تواجههما وفي الأخير يتزوج الثنائي.

شارك في بطولة مسلسل الثمن عدد من النجوم على رأسهم الفنان السوري باسل خياط، ورزان جمال، ونيكولا معوض، وسارة ابي كنعان، وصباح الجزائري ومسلسل الثمن من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي الذي يقود موهبة أبطال مسلسل الثمن.

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