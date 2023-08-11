نجل توفيق الدقن: طه حسين اختار والدي لأول عمل سينمائي



توفيق الدقن، كشف المحامي ماضي توفيق الدقن، تفاصيل مسيرة والده الفنية، وأول ظهور له في عالم السينما، وذلك في حلقة خاصة بمناسبة ذكرى مئوية ميلاد الفنان توفيق الدقن.

قال "الدقن" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج "معكم" المذاع عبر شاشة "cbc"، إن بداية دخول والده لعالم السينما كانت من خلال فيلم "ظهور الإسلام" وهو قصة طه حسين، وقدم والده خلاله دور "خباب بن الأرت" الذي كان يحفّظ شقيقة سيدنا عمر القرآن الكريم، وكانت شخصية طيبة للغاية.

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طه حسين

وأكد أن من اختار والده لهذا الدور هو الأديب الراحل طه حسين، قائلا: "كان بيختار الشخصيات بالسمع ويدي كل واحد دوره".

أضاف أن والده كان يتحدث باللغة العربية الفصحى بشكل ممتاز، وذلك يرجع إلى كونه أزهريا، كما أنه كان يذهب إلى الكُتاب لحفظ القرآن الكريم وقراءته بالتجويد حتى لاحظ من حوله أنه أيضا يمتلك صوتا مميزا، حتى لقبه البعض بـ "الشيخ العجوز" بسبب فصاحة لسانه واهتمامه باللغة العريبة منذ الصغر.

تابع: "صوته كان حلو جدا، ولكن في البيت مكنش بيغني ولا بيمثل"، مضيفا أن والده كان يرى أن الصوت مهم كأداة من أدوات الممثل.

المسرح

وأشار إلى أنه أدى العديد من الأغاني في المسرح، من بينهم مسرحية "الـ 3 ليالي" مع الفنانة الراحلة سناء جميل، وأيضا في مسرحية "البداية والنهاية"، وقدم خلال هذه المسرحية دور "حسن أبو الروس" الذي قدمه الفنان القدير الراحل فريد شوقي في السينما.

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