الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمرو محمود ياسين يعود للتأليف بمسلسل ألفريدو

عمرو محمود ياسين،
عمرو محمود ياسين، فيتو

مسلسل ألفريدو، يعود السيناريست عمرو محمود ياسين إلى عالم التأليف من جديد بعمل درامي جديد وهو مسلسل ألفريدو.

 

ونشر عمرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر مسلسل ألفريدو الذي يتصدره أبطاله وكتب “بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود… إنتاج أحمد عبد العاطي Art Makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”. 

 

وتابع قائلا “المسلسل إخراج عصام نصار.. من تأليفي وورشتي الجديدة My Way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهوبة المتميزة سارة مصباح والموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل في أول أعمالهم”.

 

 

 

عمرو محمود ياسين 

وكان آخر نشاط للسيناريست عمرو محمود ياسين في عالم التأليف الدرامي مسلسل نصيبي وقسمتك ٤ ومسلسل اللي مالوش كبير.

 

إلهام شاهين

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها تبدأ تصوير مسلسل ألفريدو يوم السبت المقبل.

وأضافت في تصريح لـ فيتو أن المسلسل يشاركها في بطولته عدد من الفنانين من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة إلهام شاهين عن كواليس تسلمها لتكريم خاص من مهرجان trés court  الفرنسي.

Advertisements

وعلقت على منحها هذا التكريم: "شكرا المهرجان الدولى للأفلام القصيرة التى تقيمه فرنسا على أرض مصر بالجامعة البريطانية بمشاركة 34 دولة.. فى دورته الـ25 عالميا.. والـ 8 على أرض مصر، مهرجان trés court يكتشف مواهب الشباب من خلال أفلامهم القصيرة.. تمنياتى لكل المشاركين بالتوفيق".

 

دراما رمضان

وفي وقت سابق أيضا كانت الفنانة إلهام شاهين كشفت عن سبب عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي 2023. 

 

وقالت إلهام شاهين خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي: "رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو".

وأضافت: "بيقولوا لي خدي 5 أو 10 حلقات وخشي صوري من أصل 30 حلقة واتعاملي، أنا عايزة حلقات كاملة وأقعد أعمل بروفات وأشوف فنانين وجلسات عمل مع المخرج والمؤلف لكن مفيش الفرصة دي".

 

قصة مسلسل كريستال، التفاصيل الكاملة

تعرف على أبطال مسلسل عرابة بيروت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل ألفريدو عمرو محمود ياسين عمرو محمود يس الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

توافد الجمهور على حفل راغب علامة بالساحل الشمالي قبل انطلاقه بساعات (صور)

قصة مسلسل كريستال، التفاصيل الكاملة

تعرف على أبطال مسلسل عرابة بيروت

ركين سعد تستعيد الذكريات مع شخصيتها في مسلسل "ريفو"

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

تركيا وسوريا ومصر.. زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

رئيس الوزراء البريطاني يعيد بلاده للاتحاد الأوروبي بتغريدة خاطئة

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية