الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

قصة مسلسل كريستال، التفاصيل الكاملة

أبطال كريستال، فيتو
أبطال كريستال، فيتو

قصة مسلسل كريستال، يعد مسلسل كريستال من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًا ويحظى باهتمام الكثير من الجمهور على مستوى الوطن العربي ويبحث متابعوه عن كل تفاصيله مثل معرفة قصة مسلسل كريستال.

 

تفاصيل قصة مسلسل كريستال 

ونستعرض في السطور القادمة معلومات عن قصة مسلسل كريستال، وتدور قصة مسلسل كريستال الذي يمتد لـ 90 حلقة والمستوحاة من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود - Gullerin Savasi" حول "جواد"، و"فاي" و"عليا"، حيث تجمعهم قصة تدور في فلك الحب والانتقام والانكسار.

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وتدور القصة حول مصممة الأزياء عليا التي تعود من الخارج بعد وفاة والدها، وتتفاجىء بوصيته بوجوب الإقامة مع شقيقها باسل لكي تحصل على الميراث، وتتعرف على جواد وتُعجب به، ولكن عندما تقع فاي، ابنة الحارس، في حب الرجل نفسه، سرعان ما تتحول المنافسة بينهما إلى صراع مفتوح.  

أبطال مسلسل كريستال

وفيما يتعلق بـ أبطال مسلسل كريستال، فإن المسلسل الذي يعرض حاليًّا يشارك به نخبة من النجوم وأبطال مسلسل كريستال هم محمود نصر، وباميلا الكيك، وستيفاني عطا الله، ورولا حمادة، ولين غرة، وخالد شباط، وأنجو ريحان، وبلال مارتيني، وفادي حواشي وغيرهم.

 

أسباب مشاهدة مسلسل كريستال

وبعيدًا عن أبطال مسلسل كريستال، فهناك عدد من الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة مسلسل كريستال، لعل أبرزها الأبطال المشاركون في هذا العمل الفني، حيث يضم المسلسل نخبة من ألمع وأهم نجون الفن في لبنان وسوريا مما يعطي المسلسل ثقلًا خاصًا.

 

حبكة متميزة

أما السبب الثاني فهو حبكة المسلسل التي تتسم بالجاذبية منذ اللحظة الأولى، حيث ينجح العمل في الابتعاد تمامًا عن فخ التكرار والملل بفضل خطوط القصة الرئيسية وخطوطها الثانوية الكثيرة.

 

الثنائيات وسحرها

ويتميز مسلسل كريستال أيضًا بسحر الثنائيات الذي يثري المسلسل ويزيد من تعلق الجمهور بالأحداث والأبطال، فهناك ثنائيات عدة في المسلسل مثل جواد وفاي، وجواد وعليا، وفاي وأوس، وورد وتامر.

 

جماليات الصورة

وتعتبر الصورة المتميزة والمختلفة وجماليات مواقع التصوير التي اختارها صناع المسلسل بعناية من أبرز الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة هذا المسلسل المتميز، وهي عناصر تضفي سحرًا على العمل تجعله مختلفًا عما يتابعه الجمهور عادة من أعمال فنية.

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