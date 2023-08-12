السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

خلال 24 ساعة، الأمن العام يضبط 320 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح نارى

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

استكمل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية ؛ وذلك  فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

خلال 24 ساعة ضبط 320 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح نارى 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (320) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (360) متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,795 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (50,750 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (20,561 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,900 كيلو جرام) وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (7,750 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (6,355 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (562 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت (585 جراما) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما) و(1928) قرصا مخدرا.
 

Advertisements

صاحب محل يستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية

ضبط صاحب مجموعة صيدليات غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم

 قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 151 متهما و216 قطعة سلاح أبيض  فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 83785 حكما قضائيا شمل (356) حكم جناية - (27168) حكم حبس جزئى - (4411) حكم حبس مستأنف - (40945) حكم غرامة - (10905) مخالفة.
 

 ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهما، ارتكبوا (8) حوادث متنوعة، و23 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و15 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، (221) دراجة نارية مخالفة و(21724) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء التشكيلات العصابية جهود أجهزة وزارة الداخلية حائزي الاسلحة النارية ضبط التشكيلات العصابية مخالفة مرورية متنوعة مخدر البودر مخدر الهيدرو مخدر الحشيش

مواد متعلقة

صاحب محل يستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية

ضبط صاحب مجموعة صيدليات غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم

ضبط منتحل صفة مسئول حكومى للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

ضبط تشكيل عصابي يستولى على شقق المتوفين فى الجيزة بأوراق مزورة 

ضبط عصابة بالتليجرام تستولي على المواطنين بزعم تعديل درجات الثانوية العامة

حملة أمنية بأسيوط تضبط 48 قطعة سلاح نارى و17 قضية مخدرات 

القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه بزعم توظيفها

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

ارتفاع يضرب أسعار الذهب اليوم السبت وقفزة فى عيار الـ21 بالأسواق

بينهم أب ونجلتاه، جنازة شعبية مهيبة لضحايا حادث الصالحية الستة بالشرقية (فيديووصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك الآن

المزيد

انفوجراف

أزمات تفتك بجيش الاحتلال.. تعديلات قانون السلطة القضائية تهدد أمن إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

المزيد
الجريدة الرسمية