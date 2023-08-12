خلال 24 ساعة، الأمن العام يضبط 320 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح نارى

استكمل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية ؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

خلال 24 ساعة ضبط 320 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح نارى

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (320) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (360) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,795 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (50,750 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (20,561 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,900 كيلو جرام) وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (7,750 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (6,355 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (562 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت (585 جراما) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما) و(1928) قرصا مخدرا.



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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 151 متهما و216 قطعة سلاح أبيض فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 83785 حكما قضائيا شمل (356) حكم جناية - (27168) حكم حبس جزئى - (4411) حكم حبس مستأنف - (40945) حكم غرامة - (10905) مخالفة.



ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهما، ارتكبوا (8) حوادث متنوعة، و23 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و15 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، (221) دراجة نارية مخالفة و(21724) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.