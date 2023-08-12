امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

تعتبر موسوعة جينيس من أشهر الكتب التي تصدر سنويا، للأشخاص الذين يحققون أرقاما قياسية تتفوق على الأرقام التي حققها غيرهم.



أطول لحية امرأة في العالم



وفي واقعة غريبة نجحت امرأة أمريكية في تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأطول لحية أنثى بمعدل قياسي يبلغ 25.5 سم.

وذكرت موسوعة جينيس أن الأمريكية، إيرين هونيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، ونمت لحيتها بعد التخلي عن روتين الحلاقة 3 مرات في اليوم.

لم تكن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات حالة هانيكوت الصحية الوحيدة، حيث تم بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها بعد أن أصيبت بعدوى بكتيرية.

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وقالت هانيكوت إنها تجنبت المشاعر السلبية بشأن مشاكلها الطبية المنهكة لأنها "حافظت على نظرة إيجابية للحياة" أثناء المحن.

وأضافت أن أقنعة الوجه الواقية التي كانت منتشرة خلال فترة كورونا أعطتها الفرصة لبناء "ثقتها في تنمية اللحية".

وأكملت: "من دواعي السرور أن أحقق رقما قياسيا عالميا لشيء كنت أخجل منه ذات يوم".

وتجدر الإشارة إلى أن متلازمة المبيض متعدد الكيسات هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سنوات الإنجاب، من أعراضه:

العقم، الناتج عموما عن انقطاع الإباضة المزمن.

البشرة الدهنية وظهور حَبُّ الشباب.

بقع داكنة وسماكة في الجلد خاصة في الرقبة والإبطين.



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