بحضور علام والدرندلي، الفيصل يرأس الاجتماع الـ27 للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم

الإتحاد العربي، تُعقد اليوم السبت في مدينة الطائف بالسعودية أعمال الجمعية العمومية الـ27 للاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وبحضور أعضاء الجمعية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب الجبلاية، ليكونوا ممثلي الإتحاد المصري لكرة القدم.

ويتضمن الاجتماع تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية، ولجنة الاقتراع للانتخابات، والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

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وسيتم الاطلاع على تقرير مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن أعمال الاتحاد للفترة الماضية، والمصادقة عليه، إضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد بإضافة فقرات للنظام الأساسي قبل انتخاب عضو مجلس الاتحاد الشاغر عن قارة آسيا.

كما يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع مجلس الاتحاد الـ77، وسيتم فيه اعتماد تقارير الأمانة العامة للاتحاد.

وعلى جانب أخر، يلتقي فريقا النصر والهلال في نهائي البطولة العربية والتي تقام بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

تنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، اليوم السبت.

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الهلال السعودي أمام مواطنه النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة، ويعاونه كلا من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع محمود البنا، ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم سمير الكزاز، ويعاونه الحكم فوراري مقران.

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الإثنين المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحل الهلال ضيفًا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية،، بينما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في التاسعة مساءً.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر،للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1.

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