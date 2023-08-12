السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

موعد القياسات الطبية للاعبي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

الأهلي، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يومي ٢٤-٢٥ أغسطس الجاري موعدا للقياسات الطبية التي سيخضع لها لاعبي الفريق استعدادا للموسم الجديد.  

ويرغب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في الاطمئنان علي جميع اللاعبين علي الصعيدين البدني والطبي قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.  

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم 23 أغسطس، لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للفريق بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي 2022-2023.  

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق في مركز الظهير الأيسر خلال منافسات الموسم القادم 2022-2023.

كوكا بديل على معلول في الموسم القادم

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن هناك تفكيرا من جانب كولر في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر كبديل لعلى معلول، خاصة بعد انتقال الظهير الأيسر محمد أشرف إلى نادي زد، إلى جانب عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضح المصدر أن كولر شاهد بعض المباريات التى تم الاستعانة فيها بكوكا في مركز الظهير الأيسر خلال منافسات الموسم قبل الماضي، وأشاد بأدائه وأنه يفكر في الاعتماد عليه في هذا المركز خلال منافسات الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم 24 أغسطس، وذلك لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024. 

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو  محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

من ناحية أخرى تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل. 

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